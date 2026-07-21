緬因初選鬧劇 走不出困局的民主黨

初選期間就爭議不斷的民主黨緬因州 聯邦參議員提名人普拉特納，近日擋不住性醜聞的壓力退選。這場荒謬鬧劇暴露了民主黨機關算盡，為期中選舉奪回參院多數席次，不擇手段，更看出民主黨被緬因州黨部的進步派綁架，只要意識形態對了，就有機會像普拉特納一樣濫竽充數，晉身國會殿堂。

11月期中選舉，兩黨陸續完成初選提名。共和黨 初選提名，截至目前還算順利；只要得到川普總統背書，大都獲得提名。但民主黨還走不出2024慘敗的陰影，多州初選分崩離析。

緬因州民主黨聯邦參議員初選，濱海蚵農出身的41歲前陸戰隊員普拉特納，憑藉「兩黨都偏袒企業和富人、從而背叛了緬因州工人」的論點，吸引了大量反體制的支持者和捐款，6月初選獲得絕大多數民主黨選票支持，輕鬆擊敗了州長米爾斯，獲得提名，與尋求六連霸的共和黨參議員柯林斯一爭高下。

緬因州被視為民主黨重掌參院多數的重要戰場，由於賀錦麗於2024年總統大選，在緬因州領先川普近7個百分點，民主黨對翻轉緬因高度期待。

普拉特納初選就充滿爭議，他被爆出胸前有類似納粹符號的刺青、在已刪除的社群媒體貼文中自稱是「共產主義者」、發表仇警、恨ICE的言論，大罵美國鄉村白人「既種族歧視又愚蠢」。但仍以七成以上得票，獲得緬因民主黨員強烈支持。

在初選投票前，普特拉納曾被指控多次性侵，可是當時全美民主黨還是上下一致為他站台背書。包括激進自由派掌門人桑德斯、麻州參議員華倫，更有許多號稱是民主黨新生代，如眾議員歐凱秀等激進的民主社會主義(DSA)陣營旗手。

但普拉特納獲得提名不久，又再爆發嚴重性侵指控，雖然他再次否認，但受害人指證歷歷，他難以抵賴。曾為普拉特納支持背書的民主黨政治人物，立即畫清界限，要他馬上退選，但他硬是到最後一天才退選。緬因州民主黨部指責他，企圖在選擇其繼任者的過程中「施加不當影響」，如今民主黨要開始緊急作業，在7月27日下午提出最新的參議員候選人。

鑑於2024大選民主黨總統候選人賀錦麗，未經正常程序推舉的慘痛經驗，緬因民主黨須在十天內舉行全州黨代表大會，推舉替換候選人。目前臨時加入初選人數高達20人，緬因州民主黨提名作業陷入混亂，可是背後力挺普拉特納的DSA(民主社會主義美國陣線)，仍然堅持要另推社會主義路線的新人。

普拉特納的支持者，年齡主要集中在18至49歲年齡，在18至34歲選民中的支持率最高，不少是年輕工薪階層、受過大學教育的選民，65歲以上選民中的支持率也不少。支持者沒有因為普拉特納棄選而散去，他們繼續要支持新的DSA候選人。

團結在此路線下的助選幹部更是年輕人：現任競選經理是41歲華人Ben Chin，年僅27歲Morris Katz去年剛幫曼達尼勝選紐約市長，現在留在緬因助選；31歲的進步派策略師莫拉夫Daniel Moraff，利用自創科學調研方式，挑出默默無名的普拉特納參加初選。

普拉特納在退選宣言中，沒有為個人不當行為道歉，還是堅持激進路線，最後高喊侮辱ICE的髒話，並要「巴勒斯坦自由」，令人瞠目結舌。民主黨不能再搞出另一個普拉特納，但究竟由誰出線，內部迄今尚無共識。

如同共和黨已淪為川普和MAGA黨，民主黨朝激進社會主義路線集結，勢如破竹。民眾若不想讓極端主張者左右，11月期中選舉的投票，將至為關鍵。