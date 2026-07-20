南韓想超車台灣 在美大舉投資

AI重點 文章重點整理： 重點一： SK海力士在美IPO募資265億美元，瞄準AI投資需求。

SK海力士在美IPO募資265億美元，瞄準AI投資需求。 重點二： 南韓推逾1800兆韓元計畫，欲複製台灣科學園區模式。

南韓推逾1800兆韓元計畫，欲複製台灣科學園區模式。 重點三：南韓仍受美國晶片本土化與市場景氣波動雙重壓力。

南韓 SK海力士集團7月10日在紐約正式IPO，發行約280億美元的美國存託憑證（ADR），成功募得265億美元，超過阿里巴巴 2014年的250億美元，成為至今外國企業在美規模最大的IPO。但其實它與一個月前IPO的SpaceX 一樣，都是想搭上人工智慧（AI）順風車，提早利用資本市場資助其龐大的AI相關投資計畫。

從OpenAI推出ChatGPT掀起AI革命以來，科技業繼互聯網之後，再次出現天翻地覆的洗牌，南韓不甘長年落居台灣之後，總統李在明於6月29日宣布投入逾1800兆韓元推動歷來最大半導體與AI投資計畫。

這項投資計畫有三大重點：第一，在以西南部光州為核心的「湖南圈」耗資800兆韓元打造半導體第二生產基地，直接複製台灣科學園區模式；第二，在2035年前於「中部圈」與「江原道」投入逾1000兆韓元，建設耗電量吉瓦（GW）級的超大型AI資料中心；第三，將「東南圈」與「大慶圈」開發成發展機器人與自動駕駛等「實體AI技術」的重鎮。南韓企圖透過將半導體、AI及機器人三大產業進行全國性的多極化布局，努力在AI革命中超越台灣。

作為全球第二大記憶體晶片製造商，SK海力士公開表示，在美國上市的目的是就利用募集資金來支付前述計畫中兩座關鍵生產和封裝工廠的建設費用。然而，南韓想在半導體產業彎道超車台灣，最大的敵人是時間，在達成目標之前，它必須克服三大壓力。

首先，南韓青瓦台和財團們似乎覺得比照台灣科學園區依樣畫葫蘆，錢砸得夠多夠狠，就能以量取勝。但台灣的半導體科學園區聚落是累積四、五十年產官學協同合作的產物，除了各級政府和政策的配合，更涵蓋了上中下游的供應鏈，以及周邊大學院校與學術機構所提供的優質人力資源。

反觀南韓的「湖南圈」計畫，除了投資金額和建廠計畫，對於水電等基礎設施和專業人才的培育來源隻字未提；說白了，這項「大飛躍三大超級項目」就是畫大餅。配合李在明總統演出的三星電子，6月29日活動結束後不久就發布市場重大資訊，說明這個中長期願景是根據當前市場狀況制訂，「未來可能會隨著市場和商業環境的變化而進行調整」。

其次，它還須面對美國晶片本土化政策壓力和美國同業的「美國溢價」優勢。首爾宣布擴大國內晶片製造規模的計畫不久後，美國商務部長盧特尼克在出席美光活動時，明白表示將敦促SK海力士和三星電子提升美國的記憶體產量。這凸顯出美國與其盟友之間在半導體投資和製造能力方面的利益分歧。

三星電子在美國德州兩地雖已設有晶圓廠，SK海力士在印第安納州新建的記憶體晶片廠也預計2028年投產，但在川普總統「美國優先」政策下，血統純正的英特爾和美光總是獲得更多青睞。此外，美光與客戶多半簽訂五年長期合約，較不受記憶體景氣周期干擾，而「景氣周期」正是靠著短單暴賺的SK海力士未來最可能遇到的挫折。

最後，市場對於雲端運算公司在AI基礎設施上的投資是否過度，以及不斷擴大內部AI半導體研發的擔憂，正在削弱投資人對半導體類股的信心，SpaceX和SK海力士聲勢浩大IPO的短暫蜜月期已經初步證明了這一點。7月28至30日四大AI雲端運算公司Alphabet、微軟、Meta和亞馬遜將分別發布財報，只要有一家大型科技公司縮減其AI基礎設施投資，都可能引發科技股大地震。

南韓經濟結構向來以三星電子、SK海力士等少數幾家大型企業集團為中心，在1800兆韓元的大規模投資的背後，隱藏著鉅額固定折舊成本，一旦需求放緩或產能利用率下降產生需求衝擊，折舊成本可能會侵蝕這些財閥企業的利潤，使其陷入「資本支出陷阱」，整體經濟受創的風險，恐將比以中小企業為經濟發展主力的台灣更大。