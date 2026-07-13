確認選民資格 是國會推不了的責任

投票制度改革，是川普總統定義其第二任歷史地位的施政，可是這屆國會還剩最後半個月的會期，川普可能無法如願通過他要的法案，但錯過這個會期，11月期中選舉後的新國會，變數更大。

「保障美國選民資格法案」(Safeguard American Voter Eligibility Act，簡稱SAVE Act)是川普總統列為最優先要通過的法案。此法案今年初由眾院 提出，經反覆修正，已在眾院通過四次，但一直卡在參院 ，溫和派共和黨 參議員拒絕配合川普，無法取得60票過關，參眾兩院民主黨完全反對，期望能維持現行投票制度，在期中選舉後，奪回議事權。

這法案號稱目的在加強聯邦級選舉合法安全、防止非美國公民參與投票聯邦選舉。法案規定在做選民登記時，必須提供美國公民身分證明(護照或是出生紙等)。有了選民登記在案，在投票當天，還要出示附有照片的有效身分證明，才能投票。這項法案管轄正副總統及聯邦國會議員等，各州選舉是否要有此種公民身分要求，由各州州議會定之。

目前出生公民權不可剝奪、選舉不查看公民身分、郵寄投票截止日各州不一，再上各州國會選區重劃按照族裔人口比例等，這套選舉制度已行之多年；但問題是，這些規定從未經挑戰，一般人駕車買酒購槍，都要查驗年紀與身分，但投票選舉總統與聯邦參眾議員這等的大事，卻可不驗證件，讓非公民也可輕易投票。過去只要主張查驗公民身分，就被扣上種族歧視或是打壓少數族裔與婦女等弱勢團體投票意願。

還有，郵寄選票制度的扭曲；讓從「投票日」變到「投票周」，甚至「投票月」，各州從提早投票，到不一的截止計票，選舉長達一個月都決定不了，這不僅勞民傷財，更因為計票時間過長，政治陰謀論謠言四起，不僅無法選後療合，還加大選戰傷痕。

川普第一任對聯邦最高法院大法官做出改造，形成六比三的結構後，近日連續判例對美國選舉格局，重大調整，非但允許各州可在人口普查十年期間內重劃選區，最近更是以尊重言論自由為名，放寬政黨與候選人之間的競選資金調控監管。在放寬「投票權法」上，保守派大法官採用的理由之一是，美國已在「消除根深蒂固的種族歧視方面取得長足進步」，說明這種過去習以為常的民權等憲法保障，已經面臨更新的歷史新局。

最高法院的這些裁決在期中選舉臨近之際出台，明顯在選舉操作上對共和黨有利，目前在野的民主黨無可奈何，恐將未來要靠好幾任的民主黨總統提名與同黨參院的努力配合下，才能淡化最高法院的保守派色彩。

從放寬國會選區重劃到限制聯邦選舉郵寄選票要在五個工作日完成計票工作，可以看出這屆大法官裁定判例，都在朝擴大行政權力與增加國會立法責任的憲政方向進行。聯邦最高法院雖然宣判「出生公民權」川普政府敗訴，但大法官就是要把此問題重新交到國會手中，讓議員們立法明文規定「出生公民權」的資格。

眾院議長強生6日已表示，有鑑於大法官推翻川普總統重新定義美國公民身分的行政命令，國會應該著手立法限制出生公民權。他還表示即使要花些時間改正第14修正案也在所不惜，一定要確定美國「公民」身分。

參院民主黨已表明堅決反對SAVE法案，強生眾議長要在7月底前剩下兩周會期期間，把「保障美國選民資格法案」包裹在「國防預算授權法案(NDAA）」內；並與參院共和黨協商，以預算調和法案方式，才能繞過須要參院60票絕對多數的限制，這將是未來兩周國會的重頭戲。