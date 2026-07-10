誰是老大 盟友該懂的弦外之音

以色列 總理內唐亞胡近期將訪美，但川普 總統卻說，內唐亞胡要知道「誰是老大」，提前定調雙方位階。川普習慣運用上對下的政治語言，但放在當前美以關係的變化中，這句話貼切反映出川普的外交邏輯。他提醒盟友，川普時代的美國，不會用過去的同盟語言思考，雖然民主價值和歷史情誼還是可以用來包裝外交關係，但真正進入川普決策核心的，是現實的利益計算。

這就是內唐亞胡面臨的難題：以色列仍然重要，但不代表美國必然支持。在川普前往北約峰會前，內唐亞胡呼籲川普不要出售F-35戰機給土耳其 ，表面理由是土耳其可能破壞中東軍力平衡；但更深層的心態是，以色列希望永遠維持在中東沒有真正對手的軍事優勢。從以色列安全角度看，這種想法可以理解；但從美國利益來說，美國為何要替以色列維持絕對優勢？美國為什麼不能同時經營土耳其、海灣國家、甚至與伊朗尋求某種降溫安排？

更重要的是，川普不喜歡被綁架。內唐亞胡若以為以色列在美國政壇的傳統影響力，仍能像過去一樣迫使白宮配合以色列戰略，就是誤判。親以色列力量在華府仍然存在，也仍有影響力，但物極必反。加薩戰爭之後，民意出現翻轉。蓋洛普最新調查顯示，美國人對巴勒斯坦的同情已達41%，高於對以色列的36%；18至34歲選民中，53%同情巴勒斯坦，只有23%同情以色列；35至54歲族群也出現明顯逆轉。

其中，共和黨人雖仍較支持以色列，但對以色列的同情也已降至2004年以來低點。過去批評以色列多半被視為民主黨進步派的聲音，但如今副總統范斯對以色列的批評，顯示MAGA陣營也開始要求美國不要為以色列的戰爭埋單，不該被以色列牽著走。

再者，以色列也必須認清，川普和范斯都不是傳統華府政治人物，他們沒有幾十年華府政策圈人脈包袱，也無須一路靠親以色列捐款和遊說網絡來累積政治資本。他們願意聽取親以色列人士建議，但不會被完全綁住。因此，在川普時代，以色列雖仍有影響力，卻可能是近年最難「制約」白宮的時刻。

川普時代不受傳統包袱影響這點，對其他盟友同樣重要。如果連美以關係如此深厚，都可能被重新計算；其他國家更不能幻想，只要自己是民主國家、戰略位置重要，或透過傳統遊說手段，就能取得美國承諾。川普政府看重的不是抽象忠誠，不是華府連結，而是具體價值。而盟友若太主動把自己手中的籌碼交出，未必會得到尊重。因為在川普式交易中，輕易到手的利益，會被視為理所當然；真正能讓川普重視的，是仍有談判挑戰性、能為美國帶來利益，讓川普自己宣稱勝利的標的。

這更是對台灣的現實提醒；台灣確實有民主、科技與地緣戰略價值，但若在川普眼中，台灣最有價值的晶片產業，不費吹灰之力就主動配合，那麼台灣在川普心中就失去了分量。

然而，川普不會主動與台灣撕破臉，並非是因為對台灣有好感，而是因為沒有必要。只要台灣問題不妨礙他與北京交易，不迫使他表態，他就會選擇迴避；但若台灣議題成為美中談判中的壓力點，或台灣自身製造讓川普必須表態的爭議，台灣得到的回應，未必會如期待般友善。

如果連以色列這樣與美國關係深厚的盟友，都可能被川普放上利益天秤重新估價，台灣和所有盟國都應該清醒。川普時代的美國在支持盟友前，一定會先問這個盟友可以為美國帶來多少利益？台灣和任何美國盟友要做的，不是幻想美國必然支持，而是謹慎管理風險，避免成為川普手上的籌碼，同時讓自己保有足夠價值，讓美國即使現實計算，也無法輕易忽視。