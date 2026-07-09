川普關說惹議 足球也有「美國例外」

美國隊前鋒巴洛根在32強賽踩到波赫後衛腳踝，經影像輔助裁判回看後，遭判紅牌禁賽，原應缺席16強戰。但在川普 致電國際足總（FIFA）主席英凡提諾要求重審後，FIFA 紀律委員會竟打破足壇慣例，在未撤銷紅牌下宣布「暫緩執行禁賽一年」。雖然美國隊隨後負於比利時，但這個違反比賽公平性的決定，引起各界譁然與反感，迄今不止。

川普強調他只是關切一個對美國球員不公的「糟糕判決」，要求複審；FIFA也堅稱其紀律委員會依程序獨立作出裁決，並無外力介入——但這些說詞無法改變外界對「川普介入讓FIFA破例」的觀感。這起足球賽場判決，也迅速延燒成一場危及比賽誠信、FIFA公信力，甚至牽動國際疑美情緒的政治風暴。

原判或許有爭議，例如前法國前鋒亨利、英格蘭隊教練圖赫爾都坦言，巴洛根不該判紅牌。而依美式運動文化，有爭議本應為己權益爭取；例如NFL 與NBA的懲處必有上訴救濟。美國教練團與本土球迷，也反對僅因一張爭議紅牌，讓主力前鋒錯過淘汰賽。

然而，足球界向來尊重現場裁判決定，再有爭議也罕見翻案。本屆巴洛根遭判紅牌後，仍能在次場出賽，實為1970年世界盃 設紅黃牌制度以來首例，衝擊足球界對「規則一致與確定性」的信念。

FIFA對少數球員確曾特例處理；在2025年11月，在世界盃資格賽葡萄牙對陣愛爾蘭的比賽中，C羅曾因肘擊對手背部被紅牌逐出場，最後FIFA改判，原本的三場禁賽中，最後兩場予以「緩刑」。

FIFA在川普介入後的罕見翻轉決定，引爆足壇對「政治染指賽事誠信」的焦慮。德國名教頭克洛普就沉痛直言「這是我們的比賽，不是他們的」。前英格蘭隊長魯尼也痛責這是「絕對的恥辱」。歐洲足總更罕見地抨擊FIFA「超越紅線」，將動搖賽事公信力。此例一開，馬上有兩位英國議員致函FIFA，要求對同遭紅牌罰下的英格蘭後衛匡薩（Quansah）比照辦理。原本的規定一旦出現例外，接下來每張罰牌，都可能淪為討價還價的政治標的。

再者，本案延燒也與英凡提諾的爭議行跡有關。本屆世界盃在其主導下擴大，導致場次激增、場地分散，從而增加球員負荷、球迷負擔，早已備受質疑。加上本屆採用的「動態定價」讓票價飆高，以及對「奢華款待」（hospitality）收益的看重，都招致外界抨擊FIFA「貪財」，將原為全民共享的足球嘉年華，變成富豪權貴的禁臠。

英凡提諾與川普的私人關係更成焦點。去年他才把首屆「FIFA和平獎」頒給川普，亦有媒體報導FIFA進駐川普大樓設點。這次川普一通電話展現「翻案」權力，自令眾多球迷覺得英凡提諾「屈從權貴」。

甚至，這起爭議還勾起各界對美國作風的長期記憶。例如美國「外交事務」網站以「美國按自己的規則玩」為題評論，英國「衛報」則稱川普做了「一件最美國的事」。這類批評引起共鳴，是因為疊加在近年川普掀起關稅戰、退出國際協議，乃至對伊朗片面動武，川普一次次顛覆國際秩序所招致的怨氣。連足球場上的紅牌禁令，都能「為強權轉彎」，讓「美國例外主義」從抽象外交理論，成為全球球迷親眼可證的現實。

弔詭的是，即便川普費盡氣力讓巴洛根上陣，美國隊在16強戰仍以1：4慘敗。雖然教練強調敗北與例外風波無關，但連日來的輿論風暴恐已影響兩隊士氣。白宮強勢介入到底是幫忙，還是製造包袱？外界自有公論。

反過來想，倘若美國隊真在「政治介入」疑雲中晉級，此後每一場，都將背負「不公」的質疑，淪為令人側目的過街老鼠。從此觀之，擋下美國的比利時隊，可能反替美國解套停損。