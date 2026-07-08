聖嬰現象重現 美國要警覺天災人禍

航太總署(NASA )最新衛星圖像顯示，太平洋出現長達1萬4500公里的暖水帶，證明「聖嬰現象」(El Niño)已於2026年重現。國家海洋暨大氣總署(NOAA)據此預測，冬季增強為「強聖嬰事件」的可能性高達63%後，引發全球對極端天氣、糧食安全和經濟動盪的擔憂。

聖嬰現象引發廣泛的天氣和氣候模式變化，影響農業、基礎設施和供應鏈，導致一系列全球性災害；包括毀滅性的洪水、摧毀農作物的乾旱、魚類數量銳減以及熱帶疾病的激增，減緩全球經濟成長，造成巨大損失。

2023年的研究顯示，1982-83年的聖嬰現象導致全球收入損失4.1兆美元，而1997-98年的聖嬰現象則造成約5.7兆美元的損失。這些數兆美元的損失，並非來自當年直接的災害破壞，而是聖嬰現象對經濟的持續拖累；像是1997-98年的聖嬰現象，到2003年已給全球經濟累計造成超過7兆美元的損失。

今年聖嬰現象對氣候的影響已開始出現：歐洲多國氣溫飆高難耐，德國出現破紀錄的攝氏41.7度，西班牙部分地區高達攝氏44度，法國巴黎等地也測得攝氏40度以上高溫。這波酷熱引發致命山火，並導致數千宗與高溫相關的死亡案例。

對美國而言，與氣候相關的災害，例如酷熱、持續乾旱和破壞性野火已經頻繁出現。今年3月，西部大部分地區經歷罕見破紀錄的早春熱浪，是本土48州有史以來最熱的3月，而1月至4月的平均氣溫，也是有紀錄以來最高。預計本土大部分地區整個夏季將持續高溫，被一波接一波的熱穹(heat dome)籠罩，將成為包括華盛頓、費城、紐約和波士頓在內的東岸城市和中西部各大城市的常態。

除了高溫熱浪之外，半個美國正遭受的乾旱，也加劇了野火風險和水資源吃緊，危及農業生產，並進一步推高了食品價格。今年美國火災數量和波及面積已遠超平均水平；根據消防部門統計，截至5月31日，全美已通報超過3萬起野火，受災面積達241萬2214英畝。

酷熱對經濟的衝擊是多層面的：極端高溫會限制工作、擾亂交通，從而抑制經濟活動，戶外活動取消、建築業暫時停工、學校停課，與高溫相關的休克等病症也導致急診室人滿為患。生活在貧困線以下的群體更是首當其衝。

美國要面對的除了天災，還有人禍。氣候科學家警告，「強聖嬰現象」或「超級聖嬰現象」若是與人為暖化結合，這種相乘效應所導致的破壞遠超以往。

川普政府為扶持高汙染的煤電，一直打壓潔淨能源，間接推高了民生電價。自川普2025年1月第二任期開始以來，電價平均已上漲18%。更高的電費能會讓一些家庭更難負擔必要的空調。全美能源援助主任協會(NEADA)表示，今年夏季家庭冷氣用電成本預計將平均接近800元，比去年上漲8.5%。

此外，川普政府否認地球暖化理論，持續打壓聯邦氣候機構；除了削減NOAA的人員和預算，忽視用於天氣和颶風預報的衛星基礎設施和數據，還解散了參與國家氣候評估的科學家團隊，並停止了對氣候災害的追蹤，嚴重弱化了聯邦緊急事務管理局(FEMA)的能力。

這導致NOAA和FEMA人手和經費不足，留任的工作人員又往往經驗不足、工作量過大或疲於奔命，一旦出現巨型天災，關鍵預警和政府應急措施將會被延誤，在颶風或危險風暴來襲時，美國人恐將求助無門。