左翼崛起 民主黨離白宮是否更遠？

最高法院以六比三裁決，允許川普總統解僱獨立政府監管機構官員，等於大幅擴張總統對聯邦行政體系的控制。這不是單純人事爭議，而是美國憲政權力的重大轉移。原本獨立的監管機構，如今更容易受到白宮 政治意志左右。對民主黨 而言，這本來是最有力的政治警訊，可以提醒美國民眾，川普政府和共和黨保守派正透過最高法院、行政權與國會政治，繼續擴大總統權力。可是，民主黨一方面提出警告，但另一方面似乎又沒能讓中間選民真正放心。

近期紐約州民主黨國會初選，由進步派紐約市長曼達尼 支持的三位聯邦眾議員參選人全數勝出，但這波挑戰不是只打敗無名候選人；曾在川普第一次彈劾案中扮演重要角色的紐約眾議員高曼敗選；連任五屆、同時擔任國會西語裔黨團主席的艾斯帕亞，也敗給進步派挑戰者。這代表進步路線的力量不只是街頭抗議或社群聲量，而是正在進入體制內掌握提名權，進入國會，改變民主黨路線。

這讓人想起多年前共和黨的茶黨運動。當年共和黨基層不滿華府建制派，認為黨內領袖妥協、軟弱、背叛保守價值，於是透過初選懲罰現任議員，把共和黨一步步推向更強硬路線。今天民主黨進步派的崛起，方向雖不同，邏輯卻相似，都是基於選民對政治現況的長期壓抑，導致不滿的心理轉化成更願意擁抱民粹式政治語言。

民主黨進步派的憤怒並非沒有根據。高房租、高物價、醫療負擔、貧富不均，以及加薩戰爭，都讓許多年輕，高學歷的選民對建制派失望。他們不相信溫和派還可能帶來改變，所以轉向更直接、更激烈、更有道德號召力的候選人。

但民主黨必須理解，在紐約能贏，不代表全國能贏。能在紐約市初選動員選民的語言，未必能在賓州、密西根、威斯康辛、喬治亞或亞利桑那說服中間選民。總統大選不是由深藍選區決定，而是由搖擺州的郊區選民、工人階級、黑人選民、拉丁裔選民與獨立選民共同決定。

初選制度本來就容易放大極端聲音。相對溫和的選民通常不是政治狂熱者，不一定會在初選投票。最憤怒、最有組織、最意識形態化的選民，反而最願意也最容易被動員。結果是少數積極選民決定候選人，多數選民到了大選才發現，選票上已經沒有真正溫和的選項，表面上是多數決，實際上卻可能是積極少數綁架沉默多數。

當然，共和黨也有類似問題；川普主義、MAGA候選人、茶黨遺緒，同樣讓共和黨在許多選區遠離中間路線。可是政治競爭不是比誰完美，而是比誰更能讓中間選民安心。當挑戰者無法說服中間選民，執政方優勢就會更明顯。民主黨若讓自己看起來比共和黨更難預測、更不穩定，就算共和黨有問題，也未必能換來選民信任。

最高法院判決提醒美國，川普時代的右轉工程仍在推進，而紐約初選則提醒民主黨，黨內左翼浪潮正在升高。民主黨若想在2028年重返白宮，不能只靠反川普，也不能只靠深藍選區的進步激情。它必須讓一般選民相信，民主黨不只會抗議，也能治理；不只會談理想，也懂經濟、治安、邊境與普通家庭的生活壓力。

美國選舉從來不只是美國自己的事。誰進白宮、誰掌國會，決定了美國在國際政治中的路線。當前世界混亂不穩，從俄烏戰爭、中東衝突到台海安全，哪一項沒有受到美國內部政治牽動？美國政治人物是否真正理解這一點，外界未必知道；但全世界都看得很清楚：美國如何選擇，世界就如何承受後果。

民主黨的路線之爭，在2026年期中選舉後只會更加明顯。若進步派不能修正語言，繼續把深藍選區勝利誤認為全國授權，那麼民主黨重返白宮的最大挑戰，恐怕不是川普，也不是MAGA，而是民主黨自己。