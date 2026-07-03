吃定了忠誠鐵粉 蘋果調漲售價

蘋果公司以記憶體晶片成本飆升為由，6月25日調高了iPad和MacBook等產品的價格。當日蘋果股價收盤下跌6%，市值蒸發超過2600億元。其中最諷刺的，莫過於MacBook Neo，這款挑戰低價市場的筆電才上市113天，起價就從599元漲至699元。無獨有偶地，微軟 也於同一天宣布，將自2026年8月1日起提高Xbox遊戲機的價格。512GB版本的價格將上漲100元，1TB版本的價格將上漲150元。

這一波科技產品的漲價，馬上引發大幅反彈。民主黨籍眾議員歐凱秀 （Alexandria Ocasio-Cortez）直指有必要分拆規模過大的科技公司，「這些大公司擁有完全不受制約的權力。我認為需要打擊壟斷，也需要為消費者提供更多保護」。

由於人工智慧（AI）的熱潮，整個科技業都面臨零組件短缺，而為追逐高利潤的高寬頻記憶體（HBM），記憶體製造商將所有產能投入HBM，讓傳統記憶晶片出現供不應求的缺口，蘋果甚至冒著政治和商譽風險，遊說川普政府，希望獲得特別許可向被五角大廈列入黑名單的中國長鑫儲存科技（CXMT）購買記憶體晶片，可見其所面臨的壓力有多大。

不過，針對記憶體晶片短缺問題，庫克本可有不同的選擇，深究蘋果的調價幅度和時機，不難看出這是經過精心算計後的結果：不願接受較低的利潤，而是將增加的成本轉嫁給消費者。

在所有大型科技公司中，蘋果其實最有能力應對晶片短缺，並承擔更高的零件成本，根據最新財報，蘋果第二季淨利率高達26.6%，約合現金1470億元，讓它比其他公司更能抵禦供應鏈的動盪，但庫克卻宣布漲價，在消費端雖引發批評，但在產業界卻被讚為明智的選擇，因為記憶體危機短期內沒有緩解的跡象。

記憶體製造商美光在最新財報電話會議上表示，短缺情況可能要到2028年才會開始緩解；南韓其他記憶體廠商也做出了類似的預測，短缺的影響至少會持續18個月。

雖然大幅調漲售價，可能會抑制消費者需求，讓負擔得起蘋果產品的人變少，延長更新的周期，但是全球超過10億個蘋果裝置的廣大用戶，讓庫克很有底氣，他相信忠誠的果粉將會繼續支持這家科技巨頭，不會有重大的銷售損失。

價格變化的確對銷售的確有影響，安卓手機的價格上漲，可能會迫使預算有限的用戶延後購買或轉而選擇更便宜的品牌，但蘋果往往能夠承受得住。正是由於蘋果客戶與品牌的緊密沾黏度，造就了蘋果強大的財務韌性。畢竟對一般果粉來說，同時擁有iPhone、Apple Watch、AirPods和MacBook時，放棄任何一件，都會顛覆整體數位生活方式。

蘋果打的另一個算盤是，調漲後的價格將成為新常態，即便這波「記憶體末日」（RAMageddon）結束，也不會將所有產品的價格降回危機前的水平。因為還有其他經濟變數，即使不是記憶體，還是有其他零件短缺、關稅上漲、通貨膨脹、供應鏈受阻等等問題。一次性調漲價格，即使短期內有一、兩季財報會受到衝擊，蘋果並不在意用戶對調漲售價的反彈。

最後，庫克在9月卸任CEO前宣布漲價，也是為新任CEO特納斯掃除障礙。庫克以「供應鏈管理大師」著稱，在他任內奠基了蘋果主要營收支柱，概括承受了「血汗工廠」的罵名。他臨去秋波繼續為了公司利益而甘願犧牲自我形象，讓特納斯不必一上任就面對必須調整價格的難關，在AI戰場上廝殺時也不會有後顧之憂。

這盤棋是庫克高瞻遠矚的落子還是錯著，現在誰也說不準。但可以確定的是：無論未來幾年發生什麼，蘋果總是能找到穩當經營的門路，依賴的就是果粉對品牌的忠誠度，吃定了他們不會換別的品牌。