委內瑞拉震災 美國馳援責無旁貸

6月24日，委內瑞拉 連續發生兩起七級以上強震，重創拉瓜伊拉與首都卡拉卡斯周邊，造成數百棟建物受損倒塌、數千人傷亡、逾萬人無家可歸，尋人網站登記約5萬人失聯。聯合國開發計畫署以衛星偵照初估，本次強震造成約67億美元建築物損失，相當於委國GDP的6%——這還不含基建損害、間接經濟衝擊與長期重建成本。

強震也震出委國交通、通訊等基礎設施的脆弱，還有重型機具、醫療等救援量能嚴重不足。災民志工對長期失能的政府已放棄期待，只能仰賴國際救援。據官方6月28日統計，已有24國直接援助，提供521噸物資，派遣2741名國際搜救與技術人員。

其中美國提供3億美元援助，派出頂級災難援助應變隊(DART)與維州費爾法克斯、加州洛杉磯郡兩支王牌搜救隊馳援；還由南方司令部協調兩棲運輸艦、運輸機、偵察機等投入災區運補。其形式與規模，不僅在各國間獨樹一格，在美國海外援助史上也不算小。

去年3月的緬甸強震，剛上任的川普政府只捐了900萬美元，甚至由於美國國際開發總署 (USAID) 裁撤後的合約問題，連一個搜救隊都派不出；對比之下，這次援助力度更顯突出。

今年1月川普以「絕對決心行動」入侵委內瑞拉並逮捕總統馬杜羅，隨後更宣稱將「治理這個國家」(run this country)，實質進入「半接管」狀態，並掌握其石油出口，形同將委內瑞拉納為附庸。川普政府的人道救援，是最起碼的義務。

美國無可推諉的義務還包括：一，負起長期重建責任。各國馳援是人道關懷的展現，急難後就退場；但川普既誇口要「治理這個國家」，就得扛起災後復原、長期重建的責任，只是美國目前債台高築，連過去援外的制度骨幹 USAID都已裁撤，如何落實承諾仍有挑戰。

二、掠奪與援助比例。但對比於美方掌握委國油源，掌握逾80億元的資金，投入3億救災仍只是個尾數，也不免引來外界「只是拿其控制、榨取的錢來援助」的奚落。

三、是救援還是占領：美國派遣兩棲艦與軍機，也模糊了人道行動與軍事占領的界線。例如委國左翼平台Aporrea上，就有人以「禿鷹聞血」來描述美國馳援，還有文章抨擊大批救援人員是「占領工具」，指其將加深政治控制，使帝國託管被正當化，而委國將付出主權代價。

不能忽視的是：委內瑞拉有不少民眾對馬杜羅政權反感，視美國介入為一種「解放」；這讓當地網路呈現「解放論」與「禿鷹論」的爭辯。而在馬杜羅被捕後繼任的羅德里格茲，這次更熱烈歡迎華府介入，與 1999年底「巴爾加斯慘劇」(Tragedia de Vargas) 鮮明對比。

當時巴爾加斯山的山洪土石流，抹去好幾個沿海村莊，也恰好位於這次地震災區；而甫通過新憲，並在驕傲宣告「新委內瑞拉」誕生的總統查維茲，卻基於「主權不得侵犯」考量，拒絕美國派遣工兵機具協助重建。同一個地點，暌違27年的兩場浩劫，竟成美委關係變遷的註腳。

這場地震更像是盞照妖鏡，凸顯了美委關係的曖昧；也扮演某種催化劑，將原本仍抽象的「半接管」，推向體制化與檯面化，地震裂解了委內瑞拉殘存的主權幻覺，也同時震碎美國原以為能「隨時抽身」的想像。美國接下來將被迫面對：插手改變其他國家後，到底願意承擔多少責任？