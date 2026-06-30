曼達尼成造王者 挑戰民主黨建制派

紐約市 政黨提名初選前五天，布魯克林區國王劇院(Kings Theatre)擠滿了民主社會主義支持者。民主黨 籍紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani) 站在舞台中央，身旁依序是蘭德(Brad Lander)、瓦爾迪茲(Claire Valdez)與雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)，四人高舉雙手，台下數千名支持者高喊口號。五天後，曼達尼背書的這三人，全部勝選。

在紐約市第13國會選區，32歲的政治素人雪佛利爾以約3%的差距，驚險擊敗連任五屆的西語裔國會民主黨團主席艾斯帕亞(Adriano Espaillat)。艾斯帕亞去年曾支持曼達尼競選市長，外界原本預期雙方將互相拉抬，但曼達尼最終選擇雪佛利爾，直接挑戰黨內建制派。

曼達尼去年還是個名不見經傳的州議員；半年前，外界仍質疑他的政策能否撐過市長選戰。如今，他不僅站穩紐約政壇，更開始把影響力延伸到民主黨黨內初選。距離2029年紐約市長選舉仍有數年，曼達尼已著手準備連任。如果曼達尼能在未來幾年持續扶植理念相近的州議員、市議員乃至國會議員，將建立一個可能長期影響民主黨路線的進步派政治網絡。

民主社會主義派近年在紐約市迅速壯大，和高攀的生活成本密切相關。紐約的房租漲幅長年超出一般家庭可承受範圍，年輕人即便擁有高學歷與穩定工作，依然被日常開銷壓得喘不過氣。而千禧世代與Z世代正是在金融危機、學貸與疫情後通膨中長大的一代，對既存經濟體制的信任度本就偏低，更容易接受帶有重分配色彩的政策主張。

曼達尼抓住了這股不滿情緒，並轉化為政治動員。無論是凍結租金、免費托育，或設立市營超市，儘管看起來都有表演性質，也未通過檢驗。但它們成功將生活成本的焦慮濃縮成政治訴求，也讓曼達尼成為當下最具代表性的政治人物。

但紐約市的政治現實未必就等同於美國的政治現實。在華府，政客們盤算的不是曼哈頓和布魯克林，而是賓州這類搖擺選區。過去幾年，民主黨全國層級的策略主軸一直是避免極端傾向。許多國會民主黨人刻意與「削減警力」等進步派主張的極端議題保持距離，犯罪、邊境、治安議題也盡量往中間靠攏。

去年紐約市長選舉期間，眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)一直到距離普選不到兩周，才背書曼達尼。在此次曼達尼支持的參選人大勝後，傑佛瑞斯也淡化其政治意義，表示「幾場初選不會決定眾院民主黨是什麼樣的政黨。」

曼達尼則開始透過地方執政與初選布局，培養自己的政治盟友，並透過社群媒體直接接觸年輕選民；另一名紐約市選出的聯邦眾議員歐凱秀(AOC)，持續在國會塑造全國議題。兩人分別代表民主黨進步派，在紐約與華府分進合擊。民主黨就算在11月期中選舉獲勝，如果領先席次有限，傑佛瑞斯能否當上眾院議長，恐還得仰進步派鼻息。

近十年來，共和黨逐漸被MAGA路線主導，初選不斷把候選人推向更鮮明的意識形態，也因此失去部分搖擺選區的溫和選民。民主黨也正在經歷黨內世代交替；新一代進步派挑戰舊有建制派，過去以族裔聯盟為主軸的政治運作，逐漸讓位給以意識形態畫分陣營的邏輯。共和黨這次也乘機敲邊鼓，充分利用初選呈現的分歧，把民主黨塑造成由激進左派主導的形象。

擔任市長僅半年的曼達尼經此一役，成了點石成金的「造王者」。由他背書在初選勝出的三人，幾乎篤定會在11月的期中選舉後，挺進國會，也將強化進步派挑戰黨中央的力道。民主黨建制派自然憂多於喜，深怕進步派再坐大，最後如共和黨的MAGA般尾巴搖狗，未來美國政治光譜恐將淪為極端意識形態的對決。