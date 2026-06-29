倒映池水清藍 真相仍在霧中

爭議多日的華府 林肯紀念堂前的倒映池，根據保守派社媒平台報導稱，池水再次顯現「清澈湛藍」(clear and blue)，也是川普 總統所要求的，能清澈見底。但這個已花費數千萬元的清澈能維持多久，怎麼從混濁不清到「遭人破壞」，又到水清見底，媒體與議員爭吵數日，讓川普總統咆哮指責的爭議，還盼進一步還原真相。

為慶祝美國建國250周年，川普親自部署、親自指揮多項修繕華府國家名勝古蹟工程，其中就包括林肯紀念堂。川普4月表示說有朋友對他表示，紀念堂前的倒映池池水「骯髒混濁」，宣布要翻修倒映池，計畫把石質池底，澆築一層泳池式新池面，並稱以「最先進材質」塗成「美國國旗藍」，改造計畫當時雖引發文物故蹟保護團體的憤怒抗議，但也莫可奈何。

川普估計翻修工程要花150萬元到200萬元，工時一到兩周，他未經過公開招標程序，找來承包工程商，立即動工，還在社群平台發布工程進展順利照片。批評人士開始警告整個池底顏色設計，既不美學，又扭曲體驗。但沒人料到後來大搞烏龍，進度落後，更被川普總統自己一手操弄成政治陰謀，指控遭到左派激進組織破壞，成為持續三個月的煎熬鬧劇。

川普總統開始誇口說，倒映池翻新工程經得起時間考驗，池底塗料是非常先進材質，足支撐100年。但隨即內政部就承認兩周不足，「未來幾周」才能重新注水，延誤開始擴大。

6月4日漆好池底，開始注水，此時工程款已增到1400萬元，10日注水完成，僅一天後，原「美國國旗藍」池底就因藻類大量繁殖而變成鮮豔的綠色，頓時成為國際笑話，網上充斥各種羞辱川普不堪的迷因。負責修繕的內政部將原因歸咎於供水管內殘留的藻類，更有專家稱近日氣溫什高，助長藻類繁殖。

內政部緊急再找來另一承包商，使用「奈米氣泡技術」和雙氧水對抗藻類，為此再多花170萬元。更扯的是，18日到21日，強效化學處理，造成池底新藍色塗層失效，大片藍色油漆開始剝落，漂浮水面，令人瞠目結舌。

保守派與MAGA開始冒出陰謀論，指遭人破壞，川普總統本人更是對此憤怒不已，貼文聲稱人為破壞造成剝落，並威脅要嚴懲肇事者。

但內政部與國家公園管理局初步調查都認為，人為破壞說法不可信，係化學物質與油漆相互作用不良所致。7月4日國慶在即，放乾池水，將成「視覺災難」的醜陋空池，只好保持目前有缺陷狀態，待國慶後立即排乾，再全面修復。如今傳出池水清澈湛藍見底的情況，算是強顏歡笑。但工時與經費暴增，在天子腳下的國家面子工程，竟敢有此官商勾結情事？

倒映池整修失敗的風波，再次引發針對川普總統行事風格與任性行事的批評，川普初衷無可厚非，但好大喜功，抄近路急就章的風格，往往變成自己打臉，難以下台的窘事。

國會開始調查，首先要查內政部為何能以專案，未經招標程序，發包給與白宮有關的維州工程公司，造成工程延誤，最後把責任推到「有人破壞」水池的陰謀論。

內政部與公園局則順著陰謀論立案調查，查到池內泡沫密封層上的「填縫劑被鋒利的刀具割破一個大裂縫」，表面塗料分層脫落，另外約有70根柵欄柱頂被丟進水池內，但這些「犯案」沒有說明具體時間，到目前沒有證據能起訴任何人。內政部強調，這不是「孤立事件」，但當局「先立標靶、再找證據」，非常不負責。

1923年開放的倒映池，面對林肯紀念堂，曾是馬丁路德金恩博士發表「我有一個夢」著名演講之地，也是其他重大事件的重要集會地點，對全美人民有深重的歷史意義，不容玷污，希望國慶過後修繕成功，倒映池水清湛藍，調查也儘快有結果，驅散分裂民心的政治陰謀論。