股市大跌非因IPO 而是AI獲利了結

近日美國股市和亞洲股市先後出現大跌走勢，不少分析師都把箭頭指向剛IPO的SpaceX ，認為它的上市抽走了市場750億美元的流動性，直接導致投資人拋售手上持股以認購IPO。這個論點無可厚非，因為IPO通常代表資金從市場中被抽走，流向新上市公司。

SpaceX的IPO的確從市場中抽走不少資金，但本周全球股市的跌勢不必然與其IPO有關。固然全球資金對SpaceX的股票趨之若鶩，但因釋出的自由流通股只占其市值的4%，在「僧多粥少」情況下，少量的買進賣出就很容易讓股票出現大幅波動。

讓SpaceX「懷璧其罪」的另一個原因是「指數化」，那斯達克指數和史坦普500指數急著將它納入指數權重，迫使不少指數型基金必須隨之調整其持股配置，造成市場的資金排擠效應。但嚴格來說，SpaceX「舉債」才是引爆全球股市跌勢的導火線。

SpaceX才剛IPO，馬上就宣布將發行債券籌集至多200億美元，為過度的AI和基礎設施支出提供資金，這對一家正在燒錢且剛募集750億美元的公司來說相當不尋常。投資人擔憂大型科技公司可能在AI基礎設施上投入過多，並開始頻繁地透過舉債來為這些支出融資。SpaceX上市不到一周就幾乎回吐全數漲幅，差一點跌破150美元的上市掛牌價，也讓馬斯克失去兆元富翁的頭銜，而全球股市就連帶受創。

SpaceX發債並不僅是單一利空消息，而是過去幾周累積風險、集中釋放的結果。在AI熱潮風起雲湧之下，市場全面追逐AI類股，資金集中押注於少數AI概念股，包括晶片設計公司、記憶體廠商、雲端服務供應商以及AI基礎建設。市場雖然仍堅信AI是真正的產業革命，但短期信心已開始出現鬆動，部分避險基金開始降低相關持股部位。

當資金過度集中在同一類資產時，一旦出現獲利了結賣壓，很容易一發不可收拾。這股賣壓從美股傳導至亞洲。南韓股市兩大支柱SK海力士、三星電子帶頭下殺，一度讓韓股Kospi指數出現「熔斷」暫停交易；以台積電馬首是瞻的台北股市也同步下跌逾千點，甫創下新高的日經225指數也明顯回檔。

另一項引發市場擔憂的因素，來自AI基礎建設投資可能進入成長放緩階段。過去兩年支撐AI類股高估值的重要因素，是雲端巨頭持續提高資本支出，就像近日Alphabet全球發債募集1850億美元。然而市場開始擔心，這波資本支出擴張是否已逐漸接近上限？

每個資料中心的AI晶片壽命其實只有三到五年。每家投入數兆美元開發算力的公司，都必須在一定時間內收回成本並更新所有硬體，但事實上這些公司根本不可能在周期內回收數兆美元的資本支出，結果就是AI泡沫化的破滅。

若未來微軟、Alphabet、亞馬遜與Meta等超大規模雲端業者的AI投資增幅趨緩，過去支撐股價上漲的調升獲利循環也可能同步降溫。一旦市場無法再看到新的資本支出承諾，或AI商業化速度未能超越基礎建設成本成長，AI概念股將面臨更大的估值修正壓力。

對於前仆後繼IPO的AI企業來說，必須謹記一個真理：私募基金可以支持一個企業的願景，等待數年再看到結果，但公開市場大眾投資人通常不會給予企業奢侈的等待時間。一旦股票掛牌開始交易，就再也沒有犯錯的空間，必須全部攤在陽光下，接受市場的現實殘酷考驗。

SpaceX已經完成IPO，接下來就要觀察OpenAI和Anthropic的IPO，這兩家AI模型公司將從一開始就要面臨比照SpaceX標準的嚴厲檢視，投資人對其延後發布模型或未能達成目標的作法都無法容忍。唯有觀察這波AI企業IPO風潮的震撼洗禮完全結束後，市場是否仍然敞開雙手擁抱，才是判定AI產業未來走勢的風向標。