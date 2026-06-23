加州需要有治理能力的新州長

加州 人口近四千萬，是全美面積最大且人口最多的州，各路移民薈萃，經濟與文化發達，今年11月也要選出新州長。根據初選結果，將由共和黨希爾頓與民主黨 貝塞拉對決。加州州長選舉過程及結果，將牽動共和民主兩黨執政路線，對各州乃至聯邦都有重大意義。

現任民主黨籍州長紐森 卸任後，想選2028總統，但要先通過民主黨初選，黨內挑戰者都以紐森為首要目標，把八年州長政績當成標靶。紐森的總統夢不容易實現，因為他給加州留下爛攤子。

CNN政評家扎卡利亞(Fareed Zakaria)評價紐森治下的加州現狀是：加州法令把蓋房搞得太難、太慢、太貴，房源稀缺，導致房價飆升，租金上漲；工作族通勤距離越來越遠，無家可歸者越來越多，年輕人紛紛離開，外州人不願移入。

例如加州洛杉磯郡去年1月遭逢世紀野火，洛杉磯兩大社區近兩萬棟房屋燒毀，當時紐森與市長巴斯都保證會以「前所未有」速度重建，但是到今年4月，獲得建屋許可等在內的新屋不到一百戶，重建牛步。其中原因包括保險理賠困難，建築成本飆漲，導致實際重建費用遠高於保險理賠金額。而州市政府補貼資金未能到位，申請重建許可的程序繁瑣，加上新的環保法規，行政官僚的五花大綁，僅是一個火災重建，就如此困難，推動州政與市政尤其積重難返，可想而知。

加州做為一個富敵國的「黃金州」，過去稅收穩定增長，令其他州羡慕。但如今卻烏煙瘴氣，過去五年花費240億元處理遊民問題，但2024年加州遊民人數卻達到近20萬人的歷史新高。

開源節流是基本財務管理概念，但加州預算入不敷出，新州長接手數十億元的預算赤字，必須要加稅與減少支出，雙管齊下。但要民主黨州議會與選民削減福利預算，等於是政治自殺；若再對高收入增稅，等於再逼一大批中產與富產階級出走，財源再減。

共和黨候選人希爾(Steve Hilton)頓生為英國公民，曾擔任英國前首相卡麥隆的核心幕僚，2021年成為美國公民。他是立場保守的福斯新聞時政評論員，獲川普總統支持，他主打變天牌，訴求經濟紓困與稅收。例如免除員工前10萬美元收入的所得稅，取消小費的州稅，並降低小型企業的各項費用；還有透過擴大州內油氣生產，將汽油價格降至每加侖3美元、電費減半，限制車輛登記費等。

民主黨候選人貝西拉是移民之子，從政經歷豐富，曾擔任拜登政府衛生部長、前加州檢察長，全州有高知名度。他原本不在參選之列，直到今年4月加州民主黨參選人醜聞四起，臨時被徵召出馬，迅速獲得加州民主黨上下支持。

貝西拉民調目前略領先希爾頓。他的競選策略在切割紐森執政包袱，躲避對手的連坐攻擊。他提出的核心主張，也是要解決住房危機與生活成本。承諾上任後宣布百日緊急狀態，還要凍結房屋保險與電費漲幅，反對哄抬物價；同時擴大首購族頭期款補助，保護租客免受不公平逼遷。他特別批評川普政府移民執法政策，若聯邦重啟大規模移民打擊，他會護移民家庭權益，希望重新「點燃加州夢」。

近十多年來，加州民主黨一黨獨大，如今希爾頓的民調支持度卻接近貝西拉。這一反常現象顯示，加州選民已厭煩民主黨長期治理，希望換黨做做看。

如何在川普背書的希爾頓，與曾任拜登閣員的貝西拉之間做出選擇，加州選民還有幾個月的時間考慮。在民主共和兩黨都日趨極端立場時，占22%「無黨派偏好」的中間選民將發揮關鍵力量，選出一位或許有能力改善加州沈痾的新州長。