停火協議誰說了算？川普、還是以色列

美國與伊朗簽署臨時和平協議，原可為中東與世界市場帶來一口喘息，但問題是，協議墨跡未乾，瑞士後續會談卻因以色列 與黎巴嫩真主黨爭端未歇，而停停開開；即使多方斡旋出以色列與真主黨停火，沒有互信的雙方仍在前線相互攻擊，這導致伊朗中央指揮部宣布關閉荷莫茲海峽。這說明今日中東外交最難處理的，其實不是德黑蘭是否守約，而是華府是否還有能力約束自己最親密、但也最難駕馭的以色列。

強悍的內唐亞胡 及右派政府若堅持在黎巴嫩、加薩或其他戰線上採取升高衝突的策略，美伊之間任何臨時協議都會被拖進以色列安全的黑洞。華府可以要求停火，可以施壓暫緩攻勢，但至今顯然仍無法迫使以色列放棄其自認必要的軍事目標。

事實上，美國與以色列領導人之間的衝突，並非今日才有。艾森豪在1965年蘇伊士危機中，曾對以色列施加罕見壓力，要求撤軍；老布希在1991年因以色列定居點與貸款擔保問題，甚至公開抱怨，因為對抗親以色列的眾多強勢遊說者，自己只是國會山莊前「一個孤獨的小人物」；柯林頓與內唐亞胡初次交手後，也曾質疑到底誰才是超級強權。這些歷史片段所共同顯示的是：美國總統通常只能延緩以色列的行動，很少能改變美以關係的底層結構。

歐巴馬與內唐亞胡的衝突更具代表性。內唐亞胡2015年繞過白宮到美國國會演說，公開反對伊朗核協議，幾乎等於把以色列國內安全搬進美國兩黨政治戰場。然而隔年，歐巴馬政府仍與以色列簽署十年380億美元軍援，白宮稱其為美國史上最大規模的軍事援助承諾之一。換言之，即使總統個人不滿以色列，在華府政治圈被親以色列勢力高度影響的情況下，本來應由總統主導的政策，遇到以色列都不得不轉彎。

這正是今日川普 的困境。川普可以公開對內唐亞胡不滿，可以抱怨以色列破壞美伊外交節奏，也可以要求以色列在黎巴嫩問題上節制；但只要美國國會、軍工體系、親以色列遊說網絡與兩黨外交傳統仍緊密交織，白宮就很難對以色列強硬。這並非單一團體操控美國，而是美國政治長期形成的利益結構，使任何總統都必須付出極高成本，才可能對以色列說「不」。

更諷刺的是，美國社會對以色列的支持正在鬆動。皮優2025年的調查顯示，美國成年人對以色列的負面觀感升高；蓋洛普民調也同樣顯示，多數美國人不贊成以色列在加薩的軍事行動。民意出現變化，國會行動卻未同步，這凸顯美國外交政策並不反映公眾意見，也深受選舉資金與利益團體影響。

從美國期中選舉的初選募款資訊中，可以看出為何美國民意跟政策出現明顯差距。根據統計，美國以色列公共事務委員會（AIPAC）旗下的超級政治行動委員會(Super PAC)在期中選舉期間，往往花費數百萬美元去擊敗反對支持以色列的候選人。換言之，對國會議員而言，批評以色列不只是外交立場，更可能變成連任風險。

以色列試圖影響美國政策主要源自於以色列的安全需求。以色列人口不過千萬，在關鍵武器、外交保護、聯合國安理會庇護與區域嚇阻等方面，仍高度依賴美國。因此，與其說美國擺脫不了以色列，以色列其實也承受不起與美國撕破臉。

正因為美以關係高度互相依賴，川普若真想讓美伊協議不只是短暫停火，而是區域降溫的開端，就必須面對一個過去多位美國總統都迴避不了的問題：美國究竟是在領導中東秩序，還是在替盟友的戰略選擇買單？若華府不能把軍援、外交支持與停火要求連結起來，那麼任何對伊朗的談判，都將被以色列的下一輪軍事行動綁架。

川普要回答的問題，不是能否讓伊朗簽字，也不只是內唐亞胡是否願意聽川普的話，而是美國總統究竟還有多少外交主導權。