鄭麗文訪美成績 由台灣民意決定

國民黨主席鄭麗文 結束訪美行程，外界評價分歧。黨中央強調成功，絕大多數國民黨政治人物也樂觀看待與華府 溝通的嘗試；不過，當然也有評論認為，此行未能消除美方疑慮，批判國民黨中央對美論述有偏差。

這些評價都有其角度，不必急著否定。只是，對一個希望重返執政的政黨而言，訪美成績應該不是自己決定，也不是由媒體掌聲或批評來判斷，而是由台灣民意透過選舉給出答案。

首先必須承認，鄭麗文此次訪美，在出發之前就知道是逆風之旅。今日的華府跟過去大不相同。無論是共和黨 還是民主黨，對中國的警戒與不信任，是跨黨派的共識。即使川普近期試圖緩和美中關係，川習會後也出現緊張降溫的跡象，但美國政策圈對中國的基本認知並未因此改變。

在華府決策圈中，中國依舊被視為美國最重要的戰略競爭對象。台海問題則被視為未來可能影響全球秩序的重要風險來源。因此，任何主張降低對抗、增加交流的論述，都必須思考如何讓華府相信，而非源於對北京的過度樂觀。

鄭麗文訪美大致可分為兩項不同層次的目標。較高層次的目標，是說服華府重新思考對中政策，讓美國理解國民黨所主張的兩岸和平路線。以此為目標，提出「第一島鏈成為和平島鏈」，並非不能討論。美國對中國高度警戒，也不代表必然正確，台灣當然有權提醒華府，若區域安全只以軍事對抗，台海和平自然難以穩固。

但若訪美的目標著重在先讓美國重新理解國民黨，策略就應不同；今天華府最關心的，並不是國民黨是否渴望和平，而是國民黨是否充分理解安全風險，因而願意維持國防能力、保持對台美合作與對北京的清醒判斷。換言之，若目標是改變美國，宏大的和平論述可以成為倡議；若目標是取信美國，釋疑就必須優先。

台灣雖不必全然接受美國的主張，但問題在於，外交溝通不能只表達自己想說什麼，更重要的是理解對方在擔心什麼，對美工作尤其如此。當美方還在評估「國民黨是否可信」，重新要建立信任，自然很難直接建議「美國應該如何改變」。

因此，國民黨如果要在2028年重新取得執政，就必須把「和平」與「安全」重新放進同一套可信論述。和平若缺乏國防支撐，容易被認為天真；國防若缺乏和平想像，容易走向真正的對抗。國民黨的優勢，本應是能在兩者之間找到平衡，而不是被迫在兩者之間二選一。

以拜會成果來說，此行或許未必帶來突破，但確實值得正面看待，尤其是當鄭麗文親身感受到華府疑慮，也有機會直接聽到美方對和平理想的回應，從訪問後期的調整，可以看出她更強調國民黨支持國防建設，並表示希望與美國國防產業界建立溝通，顯示論述開始與現實磨合。政黨是否可靠，不是基於永遠堅持自己的路線，而是在接觸現實後，願意補強不足。

過去國民黨並非沒有處理台美與兩岸關係的經驗，問題在於，過去經驗不能只是懷舊資產，而必須轉化為今天能被理解、能被信任、能被檢驗的現代語言。面對新的華府、實力更強的中國，與新世代台灣民意，國民黨需要的不是退回老論述，而是與時俱進。

年底選舉將是對國民黨信任程度的重要檢驗。如果民意支持，代表這條路線有繼續發展的空間；如果民意有所保留，國民黨就必須誠實面對並適度調整。若2028要重返執政，在野陣營沒有分裂內耗的本錢，更不容許任何政治人物用個人盤算取代整體利益。

訪美不是終點，而是競逐民意決定誰能引領台灣未來方向的起點，所謂訪美的成績單，其實不在華府會議室裡，也不在新聞稿中，而會反映在台灣選票上，因為民意才是真實的評價。