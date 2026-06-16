打伊朗師老兵疲 川普草草收場

在伊戰斡旋的巴基斯坦 總理夏立夫14日宣布，美國與伊朗 已就立即停止所有軍事行動的「和平協議」達成共識後，美伊各自公開表示，所有戰線，包括黎巴嫩在內，立即結束戰爭。雙方預計19日在瑞士簽署協議，屆時將重啟荷莫茲海峽自由通行。

回顧談判的過程，三方各自有真正要的；首先，對川普 來說，打開荷莫茲海峽的封鎖，是重中之重，國內油價飆高已經衝擊到11月的期中選舉，時間證明是站在伊朗這邊，伊朗既能夠承受美國的狂轟濫炸，又能夠使用封鎖海峽作為手中的致勝籌碼。

19日簽署協議後，川普表示，船隻可以自由通行，「不會有通行費」，但是伊朗曾堅持，必須要有主控海峽的權利，通行費也許妥協不收，但伊朗怎會放棄手中這個被稱為「等同於百枚原子彈的超級武器」？

伊朗馬上可得的是帳戶資產解凍；根據目前公布的波斯語草約，未來如要展開60天談判，美方需先向伊朗釋放遭凍結的240億美元的一半。但川普政府未承認將解凍120億美元，更不提某些版本中所稱的，美國及其地區夥伴承諾設立3000億元的伊朗重建和經濟發展計畫。

最麻煩的，還不是美國與伊朗的相互前提條件，而是以色列受不受控？是否將自行轟炸黎巴嫩，激起真主黨的報復，讓協議功虧一簣？

就在宣布達成協議前幾個小時，以色列空襲貝魯特南郊、造成三人喪生，川普大發雷霆：「比比(內唐亞胡的小名)為什麼一定得發動他X的攻擊？我真的氣炸了，他根本沒有他X的判斷力。」

但對10月即將面臨大選的總理內唐亞胡來說，美國限令他要停火，等於綁住他的雙手，不讓他以戰爭為競選籌碼，更否定他以安全為名，對付在黎巴嫩的真主黨，對選情非常不利，這就是為何以色列一直要破壞停火，美國屢講不聽的原因。

但是這是便宜行事的協議，並不是在100天前、戰爭剛開始時，川普所要求的伊朗必須「無條件投降」，其中充斥著各說各話，川普不願意公開的讓步。

下一階段美伊談判的重點，將是在60天之後達成核協議，其中包括濃縮核的權利、已濃縮鈾的處理、以及檢視核設施等問題；川普雖然堅持，這項協議最終將導致伊朗核計畫的瓦解，但他最擔心的就是外界批評他所達成的核協議，不如歐巴馬時代的JCPOA。

關鍵在約970磅接近武器級的濃縮鈾，美國擔心，如果留在伊朗手中，「只需數日至數周」即可將濃縮鈾進一步濃縮至可製造核武最低門檻的90%純度，足以製造10枚核子彈頭。

事實上，伊朗本來沒有這麼多高純度的鈾原料，就是因為川普在2018年退出歐巴馬時代的協議後，伊朗開始將濃縮純度提高至接近武器級。美方雖堅持，伊朗高濃縮鈾庫存將被銷毀並移除，但伊朗則表示，協議草案將允許伊朗在國內稀釋濃縮鈾，最後可能的妥協是，所有濃縮鈾，都將在國際原子能總署的監督下就地稀釋。

其次則是低濃度濃縮，伊朗雖然依據《核不擴散條約》(NPT)承諾不生產、取得核武器，但基於醫學與能源需求，堅持有權進行濃縮，目前美方願意接受暫停伊朗15年，但「絕不可能用於軍事用途」。

未來的60天談判期，美伊將就核問題、全面解除美國對伊朗制裁、以及聯合國安理會決議，與國際原子能總署理事會決議，達成最終協議，可以想見仍然會是艱苦的過程。

協議消息宣布後，國際油價大跌3%，川普的國內政治危機降低，可是美國對中東的影響力將逐漸式微，對於荷莫茲海峽的通行一籌莫展，原本企圖控制伊朗飛彈計畫，與阻擋其支持代理人組織的議題，已從協議議程中移除，而戰後伊朗將崛起成為新的地區強權，波灣國家無法再仰賴美國的安全保護，勢必要想辦法與德黑蘭共存。川普既然如此，又何必當初。