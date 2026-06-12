從川普的以色列難題 看台灣的迷航

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普難以左右以色列，顯示美國強大卻未必能控制盟友。

川普難以左右以色列，顯示美國強大卻未必能控制盟友。 重點二： 作者借以色列局勢反觀台灣，指出台海牽動全球戰略秩序。

作者借以色列局勢反觀台灣，指出台海牽動全球戰略秩序。 重點三：台灣最大問題是共識破碎，重大政策常被攻防與標籤淹沒。

近期以伊互射飛彈，創數月來最猛烈攻勢，以色列 總理內唐亞胡稱已停止攻擊伊朗，卻不願表態將會全面停火，伊朗則警告若以軍續炸黎巴嫩 ，便恢復軍事行動。中東局勢的發展再次提醒世界，國際政治最危險的時刻，往往不是強權沒有能力，而是盟友未必照強權的劇本行動。表面上美國是以色列最大靠山，現實卻是，川普 即便貴為美國總統，也未必能左右以色列的決策。

外界或許困惑：既然美國每年提供巨額軍援與外交保護，為何不能要求以色列配合？答案不難理解。美以關係早已超越一般盟友，以色列的影響力深嵌於美國政治結構之中—從國會到智庫，從選舉獻金到福音派與猶太社群網絡，美國政治人物難與以色列切割。於是形成一種特殊格局：美國強大，卻未必能控制以色列；以色列依賴美國，卻保有高度自主。

而以色列也有戰略目標不明的問題：它到底要什麼？徹底消滅哈瑪斯？瓦解真主黨？推翻伊朗政權？還是尋求長期穩定的區域秩序？今天的以色列看似在戰場上戰無不勝，卻始終說不清自己的目標為何。

從以色列看台灣，兩者同樣都算是全球不安的緊張來源。台海一旦有事，牽動的不只是兩岸，也包括美中關係、全球半導體供應鏈、印太安全架構與世界經濟秩序。國際社會關注台灣，不是因為台灣民主，而是因為台灣位於大國競爭的前線。

但台灣面對的問題，和以色列不同。以色列未必清楚終局，但多數台灣人其實希望維持民主自由、避免戰爭、守住經濟命脈、保有國際尊嚴，也希望下一代能在安全與繁榮中生活。這些方向雖有共識，但在台灣愈來愈難凝聚共同意志。

半導體、國防、和平、兩岸關係、能源政策、教育改革，都是例子。問題不是這些目標不能做，也不是台灣沒有能力做，而是任何重大議題一進入政治場域，往往立刻被政黨攻防、身分認同與媒體對立撕裂。政策還沒有被充分討論，立場已經先行；方案還沒有被嚴肅比較，標籤已經貼滿。

以半導體為例。台灣當然希望維持關鍵產業優勢，也知道台積電不只是企業，更牽動國家安全、外交籌碼與經濟命脈，其實並不是不能討論海外設廠、技術外流與供應鏈布局。可惜相關討論常迅速滑向「護國神山不可批評」或「政府掏空台灣」的對立敘事，真正的戰略問題反而被淹沒。

國防也是如此。若台灣希望建立足夠嚇阻，就必須誠實面對兵役、後備、民防、國防預算與社會韌性。這些問題需要長期投入、跨黨派支持與全民共同承擔。然而每談國防，不是被簡化為「抗中保台」的政治動員，就是被批評為「挑釁中國」的冒險路線。結果人人都說重視安全，卻很少願意共同討論安全真正需要付出的成本。

又如，有人主張台灣獨立，但獨立從來不只是情感認同，而是一整套戰略工程：如何和平獨立？如何獲國際承認？如何避免戰爭？若都沒有答案，獨立便只是空想，而非戰略。也有人強調和平，這是多數台灣人最真實的願望，但和平不會因台灣不獨立就自動降臨，它需要溝通、協商與危機管理，更需要被雙方信任的人物與機制。

成熟的心理關鍵不在於什麼都要，而在於知道自己願意承擔什麼，並接受選擇必然伴隨取捨。以色列與台灣共同之處在於，兩者都有能力達成目標。以色列軍事強大，台灣則握有半導體、民主韌性與堅實的社會基礎，真正的問題不是實力不足，而是方向不明。以色列遲遲未能確立自己要的終局，台灣則是有了目標，也因缺乏共識而無法團結前行。形式不同，危險則一，一個沒有方向的國家，就像一艘性能再好、船員再多的船，只要連目的地都決定不了，終究只能在海上漂流。