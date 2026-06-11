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習近平訪問朝鮮 不提半島無核化

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中國國家主席習近平8日訪問平壤，這是他暌違七年再度出訪北韓，對此有不同的詮釋，有人認為中國試圖恢復對北韓的影響力，既是與俄羅斯競爭，也是為增加與美國打交道的籌碼，但也有人從中俄朝軸心聯盟的角度，認為這是北京為對抗美國進逼，希望替自己創造戰略緩衝地帶。

可是外界最關心這次訪問的是，中國對於朝鮮半島無核化的態度；其實中國對鄰國發展核武器，的確有芒刺在背的不安，尤其北韓政治與經濟不穩定，過去幾十年來，國際制裁、經濟崩潰、繼承危機，接踵而來，更讓中國擔心北韓的冒進。

不過自從去年金正恩參加北京抗戰勝利70年閱兵之後，中國繼俄羅斯之後，已經越來越少在官方文件中提及無核化議題，而在8日下午，習近平與金正恩舉行會談，根據會談後中方通稿，習近平未提及「朝鮮半島無核化」相關表述，這代表中方的政策就此確定。

過去中方的完整立場是「朝鮮半島無核化、維護和平穩定」，不只是強調北韓不發展核武器，同時也要求美軍的核武器要撤出南韓；現在不提「無核化」，僅是代表中國接受北韓擁有核武的事實，未必代表中國支持北韓有核武，這是兩件事。

因為中國很清楚，就像是美國心裡也很清楚一樣，只要北韓擁核先例一開，南韓與日本都會開始爭先恐後的發展核武，美國過去以核武保護傘，制止大家核武競賽，將會失效，中國雖然心中竊喜美國失控，但也會擔心地區國家不會畏懼北京的核武力。

北韓有核武，最擔心的應該是南韓，所以至今仍然堅持；總統李在明在8日的就職週年記者會表示，他支持北韓長久實現無核化，但強調首爾與平壤當局應該展開分階段方式對話，「長遠來看我們當然要朝無核化邁進，但實際上我們必須根據短期、中期及長期目標展開實質對話」，李在明形容所謂短期暫停，就是分階段暫停北韓核原料生產及核彈研發一段時間，直到平壤全面達成無核化為止。

南韓之所以為維持北韓無核化的政策，當然也是要與美國朝鮮半島無核化政策同步，川普第一任時，遵循當時最嚴格的國安顧問波頓所提出的永久、可查核、不可逆(CVID)的廢核，不過現在美國的政策似有鬆動。

尤其是經過伊朗戰事之後，美國知道要對付「準核武」的國家，是有多麼的困難，美軍還知道伊朗地面目標在哪裡，在北韓，沒有人員情報，轟炸根本是抓瞎，更何況北韓是已有過六次核試爆成功，又有遞送核武器的洲際彈道飛彈，甚至正在研發戰略核潛艦，要以武力除去其核武器，只會招致核武報復。

美國外交決策圈中，現在越來越多人認為不應堅持無核化，尤其以CSIS的韓國問題專家車維德為代表，過去是強硬派的他，認為迄今為止的美國對朝政策是失敗的，需要調整對朝戰略，承認北韓「擁核」的現實，好開啟美朝核不擴散的對話。

在習近平到訪前夕，金正恩胞妹金與正發表強硬聲明，反駁美中已達成「半島無核化」共識；還堅稱北韓的擁核國地位是絕不可退讓的底線，然而這並非要讓習近平訪朝尷尬，而是意在對美國喊話，先畫出擁核底線。

今年2月，金正恩曾表示，如果華盛頓承認北韓的核國家地位，並放棄「敵對」政策，平壤願意考慮談判，言下之意是，願意再度與川普舉行峰會，這對近日外交受挫的川普來說，是很有吸引力的。

但是習近平來訪，中國並不把充當中間人放在第一位，也不是為促成川普和金正恩可能舉行的第三次峰會，而是為確保中國仍然是北韓最重要的盟友，如果這意味著，中國不再提要求朝鮮半島非核化，北京也只能接受了。

精華 FAQ

  • 最受關注的是，中方會談通稿沒有再提「朝鮮半島無核化」，這被解讀為北京對北韓擁核現實的態度出現變化，也顯示對朝政策可能進一步調整。

  • 文章認為，不再提無核化不等於支持北韓核武，而是承認北韓已擁核的事實。中國仍可能反對核擴散，但在現實政治下選擇降低公開要求。

  • 南韓擔心北韓擁核引發區域軍備競賽，因此仍堅持無核化；美國則因北韓核武與投射能力難以以武力解除，加上朝核政策長期失敗，開始出現承認擁核、改談不擴散的聲音。

習近平 平壤 北韓

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