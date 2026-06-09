川普與國會裂痕 不如想像般大

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普近期在國會遭遇多項反彈，部分共和黨議員開始公開掣肘。

川普近期在國會遭遇多項反彈，部分共和黨議員開始公開掣肘。 重點二： 期中選舉壓力促使不連任或搖擺選區議員更敢與川普切割。

期中選舉壓力促使不連任或搖擺選區議員更敢與川普切割。 重點三：但反川力量仍未整合，川普在核心議題上仍握有黨內主導權。

6月上旬，川普 在國會遇連續反彈，在參院，川普政府「反武器化基金」因黨內反彈被迫擱置；白宮宴會廳安全經費，因爭議從預算案中移出；國家情報總監代理案引爆「情報機構政治化」爭議，三案都有來自同黨參議員的掣肘；在此同時，眾院以215對208票通過對伊「戰爭權力決議案」，歸功於四席共和黨 議員倒戈；隨即以226比195票通過的「烏克蘭援助與對俄制裁法案」，更有18名共和黨議員支持。

即便早在去年，國防部長赫塞斯 任命案、「大而美法案」的驚險通過、圍繞關稅的幾次國會攻防，以及政府效率部的預算削減，也都有部分共和黨議員與川普不同調，然而上周共和黨議員在幾個議題的反彈，串聯出較從前更勝的氣勢，甚至有人認為國會中的共和黨，即將集體叛離川普路線。

關鍵觸媒，當然是年底的期中選舉，透過三種機制，擴大川普與同黨國會議員的裂痕；其一，部分議員不準備連任，而共和黨初選，也有現任議員落敗，由於即將卸任，就可能更重視自己下台身影、歷史定位，因而在表態上更不受約束。例如北卡參議員提里斯(Thom Tillis)早在去年就槓上川普，在宣布不連任後更火力全開；曾在2021年投票支持彈劾川普的聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy，路易斯安納州)與德州參議員孔寧(John Cornyn)，在川普支持初選對手後落敗，以及聯邦眾議員貝肯(Don Bacon，內布拉斯加)、馬西(Thomas Massie，肯塔基)等多名眾議員，都在輸掉初選或決定不連任後，陣前倒戈，投票加入反對的一方。

其二，身在搖擺選區的共和黨議員，由於面對政治壓力，也試圖與川普拉開距離，爭取中間選民的認同，例如參院的赫斯特德(Jon Husted，俄亥俄)、蘇利文(Dan Sullivan，阿拉斯加)，以及眾院的費茨派垂克(Brian Fitzpatrick ，賓州)、勞樂(Mike Lawler，紐約)、基根斯(Jen Kiggans，維州)、巴瑞特(Tom Barrett，密西根)等人，在不同議題選擇性地「局部反叛」，以彰顯自身有別於川普路線的個人品牌，尤其是為了接地氣，期中選舉紛紛把議題更拉回生活成本、物價等務實的民生感受，揚棄了川普擅長提倡的政治身分敵我動員。

這兩股力量浮現，加入多次與川普立場分歧的柯林斯(Susan Collins，緬因)、穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加)、麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基)等共和黨建制派參議員，大幅壯大黨內「反川」期望值，也鼓勵其他對川普政策有疑慮的議員站出來表態。

這些黨內反彈，突顯出四組共和黨傳統意識形態與川普主義的核心衝突：一、諸多關稅爭議所顯示的，自由經濟保守主義，與川普經濟民族主義的衝突；二、國會憲政主義者批判川普在伊朗、委內瑞拉、關稅緊急權等議題上的擴張總統權力；三、承繼雷根理念的鷹派國際主義者，對川普交易式外交的不滿，反映在對烏克蘭援助、俄國制裁、北約運作的態度分歧；四、對川普有爭議的人事任命，乃至於對「反武器化基金」與白宮宴會廳經費的抗拒，則代表制度專業主義者對川普「政治忠誠壓倒一切」，以及「公器私用、公帑酬庸」的反彈。

可是值得注意的是，川普與多數國會共和黨人的緊張，並非全然是政策方向之爭，而是對川普施政的「程序方法」與「程度分寸」的反彈，而且在各反對議題上，重複的議員不多，由此可見，針對川普而反對的力量，並未集結，川普仍是共和黨強人，仍能動員基本盤，在核心議題上，還是引領多數共和黨人跟隨。

只是隨期中選舉接近，迫使部分共和黨議員在高風險議題上停損，也讓共和黨傳統理念與川普的裂痕浮現，但這還未必成氣候，也許要等到期中選舉之後，我們才會看到國會共和黨與川普的正式分裂。