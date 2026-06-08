天價球賽一票難求 年輕人選擇退出

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世界盃決賽門票與交通費飆漲，令紐約球迷也難以負擔。

世界盃決賽門票與交通費飆漲，令紐約球迷也難以負擔。 重點二： FIFA以動態定價追逐最大利潤，將球迷承受力推向極限。

FIFA以動態定價追逐最大利潤，將球迷承受力推向極限。 重點三：高票價與生活壓力加劇，促使年輕世代轉向Opt Out退出消費。

2026年世界盃 在美國、加拿大 與墨西哥 三國聯辦，決賽場地設在紐約大都會區的MetLife體育場，距離曼哈頓市中心不過九哩。然而這場在家門口的比賽對許多紐約球迷而言，無異於咫尺天涯。決賽最便宜的門票一度在官方轉售平台掛出起價逾9200元，最昂貴的門票更是超過230萬元。FIFA主席僅解釋道：「我們必須尊重市場規律，美國就是這樣運作的。」

FIFA的票務核心機制叫「動態定價」，即依據需求，即時調整售價，需求愈旺，票價愈高。從表面看，這只是順應供需法則，但一場賽事的舉辦成本，是否真的隨著球迷熱情而永遠攀升？場館租賃、保安人力、基礎設施等等一系列支出都是固定的，不會因為門票是500元還是3000元而改變。動態定價的本質，是主辦方摸清了消費者的承受底線，然後竭力靠近這條線，壓榨每一分可能的利潤。

從去年開始，FIFA調漲了90場比賽的票價。與2006至2022年五屆世界盃相比，本屆最低檔門票漲了約六倍。交通費用同樣令人咋舌。新澤西運輸局(NJ Transit)原本宣布，賽事日從紐約賓州車站到MetLife的來回票定價150元，比平時的12.9元暴漲逾十倍，在強烈反彈後雖略有調降，但仍比平時貴了快七倍。

不只是球賽，動態定價更是蔓延到了各類需要購票的活動領域；泰勒絲(Taylor Swift)巡演門票炒至上千元；Oasis重逢巡演在開票當場價格翻倍。Ticketmaster的演算法持續追蹤用戶點擊行為，力圖讓願意付最多錢的人付出最多。

這樣一來，哪怕是一場在家門口的足球盛事，大部分球迷也只能被迫看直播。記者日前問總統川普，普通美國人根本負擔不起NBA決賽的票價，該怎麼辦？川普說：「他們可以看電視。看電視差不多是免費的。生活就是這樣。」 川普已接受球隊老闆多蘭(James Dolan)邀請去看決賽，自然無需為門票費心。這番回應不禁讓人想起兩百多年前的一句：「那就讓他們吃蛋糕吧(Let them eat cake)。」

更可怕的是，永遠仍有狂熱的消費者願意付出更多，從而為這種機制提供養分。世界盃、NBA總決賽、柯切拉音樂節，這些活動都已被塑造成一種錯過的恐懼(FOMO，Fear of Missing Out)。互聯網與社群媒體將觀看活動變得唾手可得，但也將現場體驗包裝得更為精美，以至於每一張現場照片都在反覆說：如果你不在場，一切都毫無意義。這樣的稀缺感製造渴望，渴望又推高票價，高票價反過來強化了現場觀眾的資本，無論是FIFA還是Ticketmaster都深諳此道。

在日常生活成本攀升的背景下，裂痕也正在出現。愈來愈多的美國人選擇主動削減娛樂開支，在演出、旅遊和外食上少花錢。這種心態在東亞早有先例。中國年輕人逃離北上廣，拒絕內捲、壓縮物慾。韓國則有「N棄世代」在放棄戀愛、結婚、生育之外，也愈來愈多地放棄消費本身。

如今面對高租金、學貸、通脹與關稅的四面夾攻，這種心態也正在美國年輕一代中漸漸浮現。川普讓買不起票的人看電視，聽起來刺耳，但的確就是一種現在流行的「Opt Out」的邏輯。

如果說躺平帶有一種「我總是失敗，所以我退出」的被動感，美國現在流行的「Opt Out」文化則更帶主動色彩：「我審視過這個系統，我知道它不值得參與，所以我選擇退出。」於是便退出消費，退出競爭，退出對盛典的渴望。