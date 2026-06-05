初選背書非保證 但川普時代未終結

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普背書仍有影響力，但已不再是共和黨初選的絕對保證。

川普背書仍有影響力，但已不再是共和黨初選的絕對保證。 重點二： 愛荷華初選顯示選民可不完全聽命於川普，支持地方保守派。

愛荷華初選顯示選民可不完全聽命於川普，支持地方保守派。 重點三：德州初選則顯示MAGA忠誠與反建制姿態仍能擊敗建制派。

自川普 總統重返白宮 以來，政治給外界最鮮明的印象，就是共和黨 已經完全進入川普時代。誰是忠誠者，誰是叛徒；誰能得到基層歡呼，誰會被MAGA選民懲罰，川普往往有最後的決定權。因此，許多人把共和黨初選看成川普影響力的測試，也幾乎把川普背書視為勝選保證。

然而，近期共和黨初選顯示，川普的影響力正在出現變化；這並不代表川普時代已經結束，而是說明川普雖然仍然強大，卻不再無往不利；共和黨雖然仍深受川普主導，但共和黨選民未必永遠無條件接受他的指令。

最具象徵性的例子，發生在愛荷華州共和黨州長初選。地方保守派支持的候選人拉恩(Zach Lahn）擊敗現任眾議員費恩斯特拉(Randy Feenstra)。在選戰後期，費恩斯特拉雖然獲得川普背書，但共和黨選民最後仍選擇了拉恩。這場選舉的重點，不只在於拉恩與費恩斯特拉之間誰勝誰負，而在於川普的背書雖然有力，卻不再是絕對保證。

但另一種劇本也同時上演，在德州的參議員初選就呈現出川普影響力的另一種面貌。由川普支持的德州檢察總長派克斯頓(Ken Paxton)，雖然爭議不斷，仍在低投票率初選中，靠著MAGA基本盤支持，成功取代資深共和黨參議員柯寧(John Cornyn)。派克斯頓對柯寧的勝選說明，川普在共和黨內仍有巨大影響力，資歷、可治理性與大選安全性，還是沒有比政治忠誠與反建制姿態更重要。

可是，這也為共和黨埋下風險。德州雖然仍被視為共和黨優勢州，但提名派克斯頓這樣爭議過高、難以吸引中間選民的候選人，共和黨守住原本安全席位的成本就會上升。這不是德州獨有的問題，而是全美共和黨正在面對的結構矛盾：能在初選中出線的候選人，未必最適合在普選中勝出。

從兩種不同結果來觀察期中選舉，不單單只是共和黨能否掌握眾院或參院多數，而是哪些共和黨人進入國會、哪些聲音在黨內變大。如果像派克斯頓這類川普背書或MAGA支持的候選人大量勝選，即使共和黨整體表現不佳，川普仍會在國會中擁有一批更忠誠的政治護衛軍。這些人未必能幫助共和黨有效治理，卻足以在關鍵議題上牽制共和黨建制派，替川普維持政治動能。

很多人以為，共和黨若在期中選舉受挫，川普權力自然會被迫受到限制，但川普的政治邏輯未必如此。國會中淪為少數黨，未必會導向溫和，反而可能變為更強烈的對抗。MAGA議員不必承擔立法效率責任，可以更自由地攻擊民主黨、施壓共和黨溫和派，並把政治挫敗包裝成「華府建制派」阻撓川普政府改革的證明。

更重要的是，美國總統的權力本就相當驚人，川普又特別擅長運用行政權、媒體聲量與政黨壓力。即使他的影響力在期中選舉受到挑戰，他仍可透過白宮、社群媒體、政治集會與黨內忠誠派，持續塑造共和黨方向。總統權力與MAGA基本盤結合，使川普時代恐怕很難因為選舉挫敗，就輕易落幕。

對美國盟友與國際社會而言，這意味著不能期待一次期中選舉就讓美國政治回到過去。孤立主義、民粹動員、反菁英情緒與對制度的不信任，已經不只是川普個人的政治資產，而是共和黨內部深層變化的一部分。

川普也許已經不再像過去那樣所向披靡，但川普時代是否結束，不能只看共和黨席次是否過半，更要看是哪些共和黨政治人物在國會變大聲。若來自美國保守派的反建制候選人、和效忠川普的候選人，在期中選舉後成為共和黨更強硬、更難妥協的核心力量，那麼即使川普個人在若干選戰中受挫，川普時代也未落幕。美國政治未來往哪裡走，關鍵不只是共和黨贏多少席，而是共和黨正在變成什麼樣的政黨。