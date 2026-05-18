台灣別被美中「關係不變」麻醉

全球注目的川習會 落幕，對台灣而言，這場峰會最值得警覺的，不只是川普 把對台軍售稱為美國手中「很好的籌碼」，還有北京在會談中提出要建立的「建設性中美戰略穩定關係」，要求雙方尊重彼此核心利益，讓競爭可控、衝突降溫。這套說法表面上是穩定美中關係，實際上卻是進一步透過美國向全球宣告，支持台灣，就是跟北京對抗，只要川普政府不明確表態反對中方的說法，就會給其他國家帶來壓力，進一步壓縮台灣的國際空間。

川普在這樣的背景下不僅沒有重申支持台灣，反而把軍售放進美中談判結構之中，甚至暗示是否批准對台140億美元軍售，可能取決於中國的態度。對台灣而言，這不是一般外交措辭，而是清楚提醒，在一個交易優先的美國總統眼中，台灣安全可以跟美國利益綁定成為談判桌上的籌碼。

相較於川普總統把台灣跟美國利益連結，美國行政部門對外維持一貫說法，強調政策沒有改變。國務卿盧比歐與相關官員也重申，美國對台承諾依舊穩固，「台灣關係法 」、六項保證、一中政策與戰略模糊仍是華府對台政策的基礎。這些說法並非不重要，然而，美國外交政策向來不能只看官方文字，領導人的態度才是關鍵。

事實上，美國對台政策幾十年來最大的特徵，就是「官方政策不變，實則彈性操作」。卡特總統選擇與中華民國斷交，雷根提出六項保證；柯林頓在台海危機派遣航母，卻也提出「三不政策」；小布希曾說會不惜一切協助台灣自衛，但也公開約束陳水扁總統；拜登多次口頭表態協防台灣，白宮又迅速澄清政策未變。這些歷史都說明，美國對台政策強調從未改變，但每一任總統對台灣的態度、風險判斷與操作方式，從來都不一樣。

因此，今天台灣若只是不斷告訴民眾「美國政策沒有改變」，其實並不完全準確。因為真正的問題不是文字有沒有改，而是美國總統如何操作台灣議題。

過去的台灣，從李登輝、陳水扁、馬英九，到蔡英文政府初期，都知道美國支持台灣不是無條件，也不可能完全脫離美中關係大局。因此，台灣一方面爭取美國支持，另一方面也會思考如何降低風險、維持彈性、避免自己成為大國交易中的代價。

近年台灣政治氛圍在「抗中保台」論述下，任何質疑美國政策變化的討論，都視為疑美、親中或唱衰台美關係。這樣的政治操作看似展現對威脅的強硬，實則脆弱；因為它讓台灣社會失去面對現實的能力。

川習會後，美中關係已進入新的局面。若依目前雙方互動節奏判斷，今年川習兩人不會只見這一次；9月習近平回訪華府、11月有亞太經合會、12月還有20國集團峰會。換言之，若川普希望維持與北京交易的良好氣氛，今年川習最多可能出現四度互動。對台灣而言，這代表台灣問題恐怕會不斷被放進維持美中溝通良好氣氛的條件中，導致美國對台灣的實際操作，變得更低調、更節制，也更避免刺激北京。

這是台灣必須面對的真正挑戰。政策文件可以不變，官方表態可以不變，國會挺台聲音也可以持續存在；但若白宮的優先順序轉向維持美中談判氣氛，台灣能獲得的政治能見度與戰略支撐，就可能出現微妙調整。這種變化不一定會以斷崖式方式發生，反而更可能以「少說一點、慢做一點、低調一點」的方式逐步浮現。

國際政治不相信浪漫，也不獎勵自欺。台灣真正需要的，不是反覆宣稱一切都沒變，而是務實面對美國態度可能改變、中方框架持續推進時，仍有能力穩住自己。川普把軍售當籌碼，中方把台灣納入戰略穩定框架，這不是台灣可以忽視的訊號。認清現實，不是疑美；認清現實，是台灣自保的開始。