六項保證摻水？川習會的大國博弈

川普 總統在川習會前公開表示，將與習近平 討論對台軍售 。這句話看似只是會談議程的一部分，實則是觀察美中台關係變化的重要訊號。對台軍售從來不只是國防採購，而是美國如何看待台海安全、如何回應北京壓力，以及如何維持其國際承諾可信度的風向指標。

回顧川普第一任期，2017年4月，他在佛州接待習近平。當時外界普遍形容會談氣氛友好，美中仍有合作空間。然而兩個多月後，美國政府即宣布對台出售總額約14.2億美元的武器裝備，包括早期預警雷達技術支援、飛彈、魚雷與相關零組件。北京當然不滿，但從美國政策傳統來看，這並不意外，因為川普政府當時延續的是《台灣關係法》與雷根時代「六項保證」的基本精神：美國對台軍售不會與北京事先協商，也不會讓北京取得否決權。

正因如此，今天川普會前公開說要與習近平討論對台軍售，重點不在「討論」二字，而在它與2017年的明顯差距。九年前，美國在川習會後自行宣布軍售，未讓北京介入；如今會前即宣示要與北京討論，外界自然必須追問：美國對台軍售是否仍是依據自身法律、戰略利益與台灣防衛需求所作的決定？還是已成為美中大國交易的一部分？

這個問題的核心，不只是台灣能否取得武器，而是美國戰略承諾的性質是否正在改變。「六項保證」本來就不像《台灣關係法》，由國會通過、總統簽署的成文法；它更接近美國行政部門長期遵循的政策承諾與政治原則。然而，正因它不是法條，其能否延續，更取決於總統意志、行政部門判斷，以及美國是否仍有能力承受北京壓力。

川習會後的實際作為，將比會前表態更重要。如果川普只是會前表示願與北京溝通，但會後仍依原定節奏推動對台軍售，那代表美方可能只是給北京形式上的尊重，並未實質改變政策。這種情況可解讀為，北京雖然實力追近美國，但仍不足以撼動華府的核心決定。換言之，美國仍是那個有能力、有籌碼，也有意志維持承諾的美國。

相反地，如果川習會後軍售時程明顯延宕、內容遭稀釋，甚至出現取消，而北京又未在其他議題上對美國作出重大利益交換，那就代表美國不是在交易中佔據上風，而是在壓力下退讓。若連美國軍火商利益、國會長期支持、台灣防衛急迫性與印太戰略需求，都可能在大國峰會後被犧牲，那麼需要重新計算風險的，就不只是台灣，而是所有依賴美國安全承諾的國家。

面對可能變局，台灣應理性看待台美關係：既不天真依賴美國，也不過度恐慌地認定美國將放棄台灣。若川習會後，美國未改變對台軍售，政府可以清楚說明台美關係穩定，美國承諾仍有實質意義；但若軍售確實受到影響，政治人物就不應只用「美國對台支持不變」粉飾太平。人民會擔心，不是因為不相信美國，而是更怕自己的政府拒絕面對現實，若政府只要求人民相信口號，只會加深內部不信任。

川習會即將登場，各國都有關注重點，但對台灣而言，真正該看的，不是兩位領導人是否握手微笑，甚至也不只是會後聲明是否提及反對台獨，而是實際對台軍售是否遭延宕、稀釋或交換。若軍售不受影響，「六項保證」的精神仍可維持，美國仍展現抗衡北京壓力的實力與意志；若軍售因會談而改變，那麼六項保證或許不會在文件上消失，卻已在實際政治中走向名存實亡。

對台軍售所照映出的不只是台海局勢，更是美中實力消長與美國承諾可信度的變化。它將告訴世界，美國是否仍是那個強大的美國；而對台灣來說，更重要的是，當外部情況改變，台灣內部是否有共識要一起面對風險？國際局勢不會因台灣內部爭吵而停止變動，美中博弈也不會等待台灣準備好。