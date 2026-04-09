川普文明毀滅論 坐實戰爭罪行

川普 總統對伊朗 下達最後通牒，要德黑蘭在美東7日晚間8時開放荷莫茲海峽，否則將在「一夜之間」摧毀伊朗的文明，「我不希望這種情況發生，但它很可能會發生」。所幸在最後期限前一個半小時，美國與伊朗雙雙宣布停火兩周，在巴基斯坦 進行談判，讓國際鬆了一口氣，避免了一場浩劫。

川普摧毀文明指的是，他將轟炸伊朗的發電廠、海水淡化站、道路、橋梁等民生設施，要把伊朗炸回「石器時代」，這不僅僅是口頭恐嚇，上周美軍才空襲了德黑蘭附近正興建中的卡拉季B1大橋，造成至少有13名平民喪生，95人受傷，川普在社群媒體上得意洋洋地寫道：「後續還有更多！」

先前美軍戰術，主要打擊伊朗境內的軍事目標，例如彈藥庫、飛彈製造廠、移動發射陣地和海軍艦艇，川普如今將命令軍方不加區分地打擊民用設施，不再權衡每個目標是否屬於合法的軍事目標，以及摧毀這些目標，是否會對平民造成不必要的傷害。

根據國際法，這將被視為戰爭罪行；有百名法律學者聯名發表公開信，警告美方行動與言論「令人嚴重關切可能違反國際人道法」；所謂國際人道法，又稱戰爭法或武裝衝突法，是一套限制各國作戰方式的規則。自1864年第一部「日內瓦公約」通過以來，國際人道法透過各種條約和協定，不斷完善其內容。

美國歷史上，發動戰爭的美國總統雖所在多有，但沒有人像川普這樣，公開誇耀可能犯下的戰爭罪行。而川普政府不顧國際法，不是現在才開始，去年在加勒比海進行封鎖任務時，軍方就曾對疑似運毒的船隻任意攻擊，甚至射殺船隻翻覆的船員。

戰爭部長赫塞斯上個月更表示，「我們將繼續推進，繼續前進，對敵人絕不留情(no quarter)，絕不手下留情。」根據國際法和美國軍事法典，「不留情面」的命令——即殺光所有敵軍士兵 ，即使是重傷或投降的士兵，當然就是戰爭罪。

川普這樣做，意在擊潰伊朗的反抗意志，但這不僅不能削弱政權、激起民眾反抗的勇氣，反而讓伊朗人民生活益加困苦，升高對美國反感，民族主義的激情取代了對民主自由的追求，這讓伊朗政權更有理由壓制異議者，更為容易鼓動支持政府的情緒。

川普揚言摧毀整個伊朗文明，也引發了全球非常負面的反應，不僅歐洲盟國更加強「不要與川普這場戰爭有任何關連」的憎惡感；教宗良14世也表示，威脅全體伊朗人民「令人無法接受」，這涉及國際法問題，也是道德問題，「襲擊民用基礎設施違反國際法，體現人類所能犯下的仇恨、分裂和破壞。」

在期限前約一個半小時，川普突然宣布停火；MAGA支持者強調，是伊朗不堪壓力，所以讓步，但更多人相信，這是典型的川普色厲內荏，也是TACO的再度展現。

川普的第二任期，常常發出極端威嚇性威脅，然而，一旦引發強烈反彈，他就會選擇退縮，批評者戲稱為「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out，簡稱TACO）。自戰爭於2月底空襲伊朗以來，川普設定了一系列要升級衝突的最後期限，但每次都在期限到期前退縮，這一次也不例外。

其實川普心中清楚，若美國與以色列對伊朗升高戰爭的規模，如空襲攻擊伊朗的發電廠，或是派地面部隊搶奪濃縮鈾，伊朗將對波灣國家與駐紮的美軍基地進行報復，屆時危機只會比現在嚴重得多，反彈到美國，不僅期中選舉泡湯，還將摧毀川普剩餘的總統任期。

川普需要從這個局勢中脫身，他摧毀伊朗文明的威脅，是為了營造一種印象，好像停火協議是按照他的條件完成的，但情形恰恰相反，談判是以伊朗提出的十點方案為基礎，換句話說，川普的毀滅文明論，並沒有嚇到伊朗，反而坐實了川普的戰爭罪行。