川普演講沒人信 高油價回不去了

美國總統川普 在1日全國演說中表示，美國將在未來幾周內繼續對伊朗發動攻擊，包括打擊其能源和石油目標，但未說明在不解決荷莫茲海峽封鎖下，要如何結束戰爭，一副事不關己的態度。

他的邏輯很簡單：美國的石油和天然氣產量比沙烏地阿拉伯 總和還要多，美國幾乎不透過荷莫茲海峽進口石油，將來也不會進口，因此海峽開放與否，與美國無關，國際油價 上升自然也與衝突無關。而且由於伊朗需要出售石油，要買石油的國家會去找伊朗，海峽自然會開放。

可是市場對演講並不買帳，由於事先對演講期待很高，結果內容令市場大失所望，亞洲股市反轉下殺，布蘭特原油期貨更跳漲逾5%。

自伊朗封鎖荷莫茲海峽以來，全球市場每日原油供應，估計已減少約1000萬至1100萬桶，油價飆升超過40%，除了全球能源市場動盪不安，還讓加油站零售價繼續上升；美國多數煉油廠由於設計提煉重質原油，所以燃油提煉多仰賴進口原油，而自身出產的輕質原油多用來出口。

戰爭以來，全美平均零售油價突破每加侖4美元關卡，東岸與西岸主要城市甚至出現5美元的高價。由於落後效應，國際原油價格上漲通常需要數周時間才能反映至零售汽油價格，消費者現在才開始感受到國際油價上漲的影響。

全球約20%的石油和液化天然氣都要經過荷莫茲海峽這條狹窄的水道。由於戰爭前已經出港在運輸途中的石油，最近陸續到港，加上開戰後國際能源總署（IEA）釋出4億桶戰略儲備，川普又暫時解除了俄羅斯與伊朗的原油制裁，國際油價得到一定程度的抑制，但這些緩衝正在逐漸耗盡。

川普政府一直在積極壓低油價，無論是協調釋出戰略石油儲備，或者三不五時放話，如談判已取得突破或會暫時停火，但謊話空話已經引發「狼來了」效應，油價對他談話的反應已經出現疲態。隨著時間過去，效果將愈來愈差，完全無法彌補供給減少的效應。

再者，灣區產出的石油，由於荷莫茲海峽的關閉，愈積愈多，無處存放，許多產油設施只好降載運轉。即使海峽重新開放，恢復生產也需要數周時間，而且前提是假設相關設施能夠正常運作。伊朗無差別攻擊中東鄰近產油國的液化天然氣設施和煉油廠，造成了嚴重破壞，像位於卡達拉斯拉凡的全球最大液化天然氣港，就需要數年時間才能完全恢復營運。

即使中東戰事結束，石油和天然氣產量至少還需要三到四個月才能接近戰前水準，而且因為石油沒有直接替代品，只要荷莫茲海峽長期關閉，情況可能會變得更糟，研究機構麥格理和諾獎得主克魯曼都預測，如果戰爭持續到6月，油價可能飆升至每桶200美元，屆時汽油價格可能達到每加侖7美元左右。

在這樣的油價水平下，許多美國人恐難以維持生計。有些人將無法上班、無力支付餐費，有些人甚至必須放棄住房；而許多已經暫停招募的企業，可能不得不開始裁員。

目前全美汽油價格已升至4.64美元，創2022年8月以來的最高水準。雖然目前衝擊主要反應在交通運輸燃料價格上，但到4月底和5月初，很快就會反應在雜貨食品的運輸成本，通膨隨之變本加厲，甚至加油站可能會出現燃油短缺，推動價格繼續上揚。

專家評估，即使美國如川普所說「再二、三周」，宣布勝利停戰，開始從中東撤軍，海峽也逐步重新開放，但一切都再也無法回到戰前狀態，海灣國家將面臨更高的地緣政治和金融風險，伊朗可能對航經荷莫茲海峽船隻收取過路費，這是川普在開始伊朗戰事前始料未及的。