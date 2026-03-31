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荷莫茲之鎖 威脅亞洲與全球經濟

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華盛頓郵報3月28日引述多名美國官員表示，國防部準備在伊朗展開為期數周的地面行動，此象徵伊朗戰爭進入新階段。地面戰的標的就是荷莫茲海峽，川普29日受訪時表示，美國掌控荷莫茲海峽的行動「已經在發生」，相信伊朗「正在乞求」達成協議，但伊朗卻聲稱，已準備好應對美軍地面攻勢。

這場戰爭最後的焦點就在荷莫茲海峽，當這條全球最脆弱、也最關鍵的能源動脈遭到封鎖，石油與天然氣不再只是變得昂貴，市場調節機制失靈，取而代之的是配給；對川普而言，如果戰爭結果，反而是確定了伊朗對海峽的控制權與主權，這是不可容忍的。

而亞洲，正是這場結構性斷裂下最直接的承受者。過去數十年亞洲崛起，是建立在出口導向製造業與高效能物流的雙重基石上，這套模式有一個前提條件：穩定且廉價的中東能源。然而，日本對中東原油的依賴度高達90%以上，印度與韓國亦徘徊70%至80%之間。相比之下，歐美各國受惠於頁岩油革命與多元化的管線布局，具備較強抗震力。一旦荷莫茲海峽的閘門落下，亞洲多數經濟體瞬間便會面臨「斷炊」的威脅。

當油輪無法航行，即便賣方有貨、買方有錢，交易也無法達成。這種「有貨無法交付」的狀態，使得所有的金融避險手段與價格訊號徹底失靈。今日的世界經濟體系是高度分工的有機體，任何一個關鍵節點的中斷，都會引發跨產業的雪崩。

這不僅僅發生在能源領域，例如，中東硫磺供應受阻，直接導致全球磷肥產量驟降，進而推升糧食價格，威脅社會穩定；作為半導體關鍵製程材料的氦氣短缺，讓本就脆弱的科技供應鏈雪上加霜；石化原料不足則使醫藥、塑料與合成材料斷貨。

在東南亞，各國普遍採取強力的需求壓抑策略，例如縮短工時、限制空調使用、甚至恢復燃油配給制度，這些做法更接近戰時管理，而非市場調整。南韓與日本動用戰略儲備並放寬燃煤發電限制，以維持能源穩定，甚至被迫延緩減碳進度。印度透過財政補貼避免社會動盪，但代價是財政負擔迅速上升。

值得注意的是，相對影響有限的中國在此波危機中的動作尤為積極。除了透過行政手段穩定能源價格，也加速推進再生能源與核能布局，同時強化與俄羅斯及中亞的陸上能源合作。這種策略並非單純的能源轉型，而是地緣風險管理的延伸。

當海上運輸有風險，建立不經荷莫茲海峽的替代路徑，便成為戰略上的必然選擇。可以預見，未來亞洲能源體系將逐步由「海運依賴」轉向「多路徑分散」，能源安全將與國家安全更加緊密結合。

然而即便各國迅速調整政策，能源體系仍有其脆弱性；戰略儲油的釋放，效果有限；再生能源雖有助於降低長期依賴，但短期內難以填補基載缺口；化石燃料供應不穩定，則使許多國家被迫重啟高汙染能源，與減碳目標產生明顯衝突。

這些矛盾交織在一起，使各國能源政策陷入進退失據的困境，對台灣而言，衝擊尤為敏感。高度依賴進口能源，加上產業結構集中於高耗能且需穩定供電的半導體與精密製造，使能源安全問題被直接放大。台灣政府在當下提出重啟核電，便是無可逃避又政治反彈最低的理性抉擇。

這場中東戰事對全球經濟的傷害已難以忽視，總部設在巴黎的國際商會警告，中東戰爭恐引發歷來最嚴重的工業危機。各國被迫重新理解一個被忽略的現實：能源不只是經濟發展的投入要素，更是國家韌性的核心指標。亞洲在這場危機中承受最沉重的代價，也最早要面對結構調整的壓力。這場尚未結束的戰事已清楚顯示，當能源供應成為戰略工具時，受傷的不會只是戰場上的一方，而是整個高度互聯的世界經濟體系。

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