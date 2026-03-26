伊朗戰爭加速中美「G2時代」成形

美國與以色列對伊朗 發動攻擊，雖然導致伊朗最高領袖哈米尼 身亡，卻也讓美國深陷中東戰場至今難以脫身，一個值得追問的問題浮現：這場戰爭，削弱了誰，又強化了誰？當華府將戰略重心轉向中東之際，是否也在無意間，把原本自認在美中競爭中領先的優勢，拉回現實、甚至「打落凡間」？

從結構現實主義的角度觀察，伊朗戰爭不只是區域衝突，而是全球權力再平衡的催化劑。當美中領導人在去年韓國的峰會上，川普總統罕見以G2稱謂來定義兩強關係，外界普遍認為川普只是為了跟北京達成交易，所以當時刻意用兩強稱呼，來表達善意；此刻在這場戰火的推動下，逐漸具體化，而轉變的關鍵原因，並非中國突然變得更強，而在於美國在多個層面上出現弱化。

首先，美國出兵伊朗呈現了戰略層次的短視，部分美國政策圈人士主張對伊朗動武的一項隱含目標，是透過中東動盪牽制中國能源命脈。這一派人士認為，一旦荷姆茲海峽受阻，中國將面臨能源壓力，進而影響其經濟與軍事能力。然而，這種推論忽略了一個基本事實：中國早已為能源短缺風險準備多年。

過去十餘年間，北京將能源安全提升至核心戰略地位，透過戰略儲備、多元進口來源，以及與俄羅斯、拉美，中亞與非洲的長期合作，大幅降低對單一運輸管道和少數來源的依賴。換言之，美國試圖以區域衝突「間接施壓中國」的效果，遠低於預期。這場戰爭不但沒能有效掐住中國能源，反而暴露出美國對中國經濟韌性的誤判。

這樣的誤判反映出，中國的戰略底氣正在提升。當美國陷入中東戰局，資源與決策注意力被分散，北京反而獲得更大的戰略空間跟各國互動。因為美國陷入戰爭泥淖，導致原本可以從容進行的美中談判出現變化，讓北京在面對川普時，談判位置比戰前有利。具體而言，無論是關稅議題，還是稀土與高科技供應鏈，中國都更有條件採取強硬立場。尤其在稀土領域，從戰機、飛彈到雷達系統，美國皆高度依賴相關原物料，因此，當美國國防工業為了戰爭而急需加速生產的狀態下，中國不需全面中斷供應，只需調整節奏，就能形成壓力。這種「非對稱制衡」，正是北京底氣上升的具體案例。

然而，比權力消長更深層的問題，是美國對中國的理解能力正在快速流失。近年多份研究已警告，美國正面臨嚴重的「中國問題人才缺口」。隨著老一代專家退休，加上每年赴中留學人數從上萬人驟降至不到2000人，美國對中國的第一手認知正在快速減弱。

這不只是單純的教育問題，而是國安戰略風險。當決策者缺乏對中國政治、經濟與社會運作的細緻理解，政策判斷便容易流於簡化甚至誤判。對中國能源脆弱性的誤判，以及對其供應鏈韌性的低估，都是這種認知落差的結果。

歷史經驗一再顯示，大國競爭不僅是實力競賽，更是認知競賽。冷戰期間，美國之所以能有效應對蘇聯，正是建立在龐大且完整的蘇聯研究體系之上。對照今日，美國面對更複雜的中國，卻出現知識基礎流失的現象，這無疑是結構性的隱憂。當華府未能清楚的掌握對手條件的情況下，選擇以高成本的軍事手段試圖改變局勢，其實就是在無形中消耗自身的戰略餘裕。

面對當下的國際變局，真正值得關注的，不只是美中之間誰更強，而是誰更能理解對手，並在不確定的世界中做出更精準的判斷，更審慎的行動。在中東的戰火停歇之後，或許更多人會發現，最終決定國際秩序走向的，不一定看起來最有力量，但一定比對手更懂得掌握出手的時機。