伊戰風向丕變 不利川普氣氛陡增

對伊朗戰爭久拖不決，全球和美國輿論氣氛都在轉變，川普總統要求各盟國派艦保衛荷莫茲海峽安全，卻被多數國家拒絕，當美國和以色列聲稱已翦除伊朗90%導彈、85%無人機攻擊能力，伊朗依舊威脅國際油輪安全，油價劇漲即將造成全球經濟衰退，川普一度對伊朗發出48小時最後通牒，但也形同對自己的最後通牒。

愈來愈多人指川普這場戰爭欠缺合法性和正當性，伊朗雖幕後支持哈瑪斯、真主黨、青年運動(Houthis，又稱胡塞武裝)等激進組織，對美國尚難稱是國安威脅，川普為改變全球石油戰略、鞏固石油美元和瓦解去美元化交易等策略影響下，被以色列「綁架」而貿然對伊朗開戰，形成多層戰略誤判。

除了斬殺伊朗最高領導人哈米尼 和48名領導層，重創伊朗海空軍和導彈武力之外，許多目標未達成，既未改變伊朗政權，伊朗人民也沒臨陣起義，政府領導和決策體制照常運作。伊朗封鎖荷莫茲海峽，攻擊周邊阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、科威特、伊拉克 、約旦、沙烏地和土耳其多國美軍基地和基礎設施；美國低估戰爭對全球石油供應、運輸和油價的影響，低估伊朗的韌性和抵抗意志，如今還須放鬆對俄羅斯 原油制裁，戰爭何時結束、如何收場，已然是川普的燙手山芋。

川普曾於21日對伊朗發出最後通牒，要求伊朗48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗發電廠。伊朗立即回嗆，若川普敢動手，伊朗將攻擊美國及其盟友在中東的能源和海水淡化設施，完全關閉荷莫茲海峽。

最後通牒時間一過，美可能選擇派地面部隊參戰，就算只攻占伊朗石油運輸重鎮哈格島，也將形成昂貴、危險和耗費資源的沉重負擔；伊朗採持久消耗戰，最壞情況可能變成另一個伊拉克或阿富汗，讓美國難以脫身。開戰迄今傳聞伊朗有440公斤濃縮鈾不知去向，川普如派特種部隊入侵伊朗，企圖根除伊朗核武威脅和奪取濃縮鈾，應是主因。

這場戰爭美國左支右絀，陷入多層次戰略誤判，國際油價飆至每桶逾100美元，許多國家石油儲備只剩幾天，即將爆發經濟風暴，川普不得不解除對俄羅斯、甚至對伊朗的海上原油制裁，這不僅讓俄羅斯收入增加百億美元，成最大受益者，引發歐洲盟國的抱怨，連伊朗都跟著受惠，真不知道白宮國安幕僚，事先竟會誤判到這個程度。

川普要求盟國援助被打臉，讓上任以來對國際發號司令的川普深陷國際孤立，與北約盟國間的裂隙更大，國內MAGA陣營或共和黨內反戰和質疑聲音也升高，是戰前始料未及。

包括廣播要角、向來挺川普的羅根，也轟川普發動戰爭讓美國人感覺被背叛；國家反恐中心主任肯特以「憑良心無法支持繼續對伊朗作戰」為由請辭抗議，逼川普16日說出「有位前總統後悔任內未對伊朗開戰」，來佐證自己開戰正確，但四位卸任健在的前總統均否認有此說。KC-135加油機墜毀，美軍死亡數增至13人，另有200多人受傷，都升高反戰聲音。

川普發動這場戰爭，迄今對戰爭目標、退場機制和停火時機都在走一步、看一步，從烏克蘭、委內瑞拉、伊朗到古巴，川普的全球戰略，目標不夠明確，戰事若持續不順，美以伊三方都殺紅了眼，炸毀更多能源與基礎設施，更多海水淡化設施被毀，將引發中東經濟和人道危機，不僅違反日內瓦公約，也觸犯戰爭罪。

美以開戰的攻擊行動定名為「史詩怒火行動」，被譏諷實際上是「川普的憤怒」和「路怒式決策」。向來與川普不和的紐約時報，質疑川普的行動扯掉了美國文明的遮羞布，世界規則蕩然無存，川普成始作俑者，可能將美國帶向流氓國家。最後川普可能不得不壓迫古巴屈服，來掩飾伊朗戰爭的失控和危機。