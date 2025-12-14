華納收購戰正酣 川普只在乎CNN

Netflix 上周在長達數月的競標戰中勝出，擊退對手派拉蒙天舞影業(Paramount Skydance)，成功收購華納兄弟探索頻道(WBD)。該交易將合併這兩家影視巨頭，並讓Netflix併入其最大串流媒體競爭對手HBO Max，但川普 政府可能在最後一刻扼殺這項交易。

川普6日暗示，由於該交易將賦予Netflix強大的市場支配力，因此「可能會出現問題」。他還表示，自己將「參與」審查和批准過程。歷任總統很少介入涉及公司合併的反壟斷審查，因為以往的總統形式上，還是要尊重司法獨立，而川普在第二任期明確表示，司法部要對他負責。

在上周競標WBD失敗後，派拉蒙旋即發起高達780億元的惡意收購。目前派拉蒙已獲得包括沙烏地阿拉伯在內的中東主權財富基金出資240億元、中國的騰訊公司以及美國總統川普女婿庫許納 的投資公司Affinity Partners支持，從而提高了收購報價。

總統家族參與這次企業收購，加上華納旗下的新聞頻道CNN，向來批評川普不遺餘力，無疑使得本已錯綜複雜的審查過程，更加複雜。

Netflix收購WBD的最大障礙，在於可能無法獲得監管部門的批准。Netflix在全球擁有超過3億的串流媒體用戶，如果收購HBO Max，其影音點播的用戶量將翻倍增加，明顯違背反托拉斯法。

派拉蒙就是捉住這個弱點，直指Netflix的報價將使WBD的股東「面臨漫長且結果不確定的多個司法監管審批流程」；同時自豪派拉蒙長期以來與川普總統的良好關係，可簡化審批流程。

分析師指出，川普是派拉蒙手中最好的牌，但也可能會產生多方面的反彈。如果司法部試圖阻止交易，Netflix會聲稱，這是出於政治原因；而駙馬爺庫許納加入派拉蒙團隊，也可能涉嫌利益衝突。

然而，相關各方都心知肚明，監管機構的審批只是個無關緊要的小插曲，真正的權力、以及最終的裁決，掌握在川普手中。川普本人喜歡讓所有人摸不著頭腦，即便派拉蒙的老闆埃里森家族對他卑躬屈膝地討好，但他同時也不吝讚賞Netflix是個「偉大的公司」，執行長薩蘭多斯「很棒」。但在兩造巨資收購案曝光後，他又說：「他們都不是我的摯友。」並強調「我想做正確的事」。接下來情勢會如何發展，將完全取決於川普的一念之間。

為了換取川普的支持，這些資本家們還會出現怎樣的利益博弈和妥協？消息人士透露，派拉蒙執行長埃里森已率先向白宮表態，如果成功收購WBD，他將對CNN進行大規模改革。

川普可能並不真的想擁有CNN，讓它變成另一個「真實社交」，但肯定想去之而後快。川普10日說，「現在主導WBD和CNN營運的人是一群非常不誠實的人」、「我不認為應該允許這種情況繼續下去。我認為出售CNN勢在必行。」

但川普不能明目張膽地要求華納如何處置CNN，在目前的收購提案中，Netflix聰明地只表態收購WBD的串流和電影工作室，因此即使最後輸給派拉蒙這個半路殺出的程咬金，除了58億元的交易失敗賠款，並沒有太大損失，它仍是串流界的龍頭。

而華納認為CNN和其他資產可以另外分拆打包出售，至於是賣給派拉蒙或其他出資者，它永遠都不虧。至於派拉蒙，若要完整吃下WBD，可能還要準備更多資金，但只要藉此改變CNN的言論風向，讓川普開心，其他的串流和電影資產就當是附帶紅利了。

在這場收購WBD大戰中，表面上沒有人會是真正的輸家，串流市場的天平或許會大幅變動，也許是Netflix大者恆大，或者派拉蒙擴大市場；但實際上，川普才是最大贏家，因為無論收購案如何發展，CNN都將易主，這是讓他最開心的事。