川普治下 美國愈強大或愈脆弱

川普 再執政即將滿11個月，國內治理與外交政策都空前爭議，眼前看來，川普政策充滿荊棘，只能寄望經濟持續榮景，反轉美國持續走弱的趨勢，否則習近平標榜的「東升西降」可能成真。

川普抱著多數民意期待「讓美國再度偉大」(MAGA)而上台，近一年來，他畫出許多一廂情願的樂觀路線圖，執行時卻屢碰壁，甚至轉彎TACO(Trump Always Chickens Out)；從今年5月起，在貿易和關稅戰上，對敵友國一視同仁強硬，行不通後，突然收縮示弱，對烏戰調停上對普亭軟弱，對歐洲盟友言詞霸凌不屑，對中國貿易科技戰輕估稀土反制和採購大豆等衝擊，最後都不得不轉彎退讓，使寄望川普強硬政策帶來美國偉大的民意，轉為失望和不滿。

據蓋洛普最新民調，川普滿意度再跌5個百分點，僅剩36%，創下他1月再就任以來最低，已接近拜登任內民調最低時的35%，中間選民下跌8%，許多共和黨MAGA支持者和農民對川普施政失望，年輕選民更對川普不滿，65%選民抱怨生活成本高昂，隱瞞和淫魔艾普斯坦關係、空言和政治實況秀多於政策，11月4日新澤西州和維吉尼亞州長民主黨大勝，得票率超過川普2024年大選得票率，反映選民歸咎川普執政的現象。

川普或知民意趨向不利，憂施政被毀而陷入焦慮。他1日晚間7時至午夜11時57分，五小時內連發逾160則攻擊貼文，對象包括明尼蘇達州長沃茲、加州州長紐森、聯邦參議員凱利和前眾院議長裴洛西、前總統歐巴馬、前FBI局長柯米等，每分鐘超過一條，內容還有自我吹捧或以訛傳訛毫無根據的網路陰謀論。79歲的川普日理萬機深夜不睡，川粉讚揚是憂國憂民，專家和民主黨人卻指他「精神狀態不穩」影響執政，次日開會被媒體拍到打瞌睡。

美國積數十年痼疾，就像古羅馬帝國一樣沉疴無處不在，難用簡單手段短期內修復奏功。川普用激烈手段、想排除法治約束，本身也成亂源，譬如廢出生公民權、抓捕非法移民 、邊境築牆等，獲多數民眾支持，但動用國民兵等非常手段介入地方治安、整治非法移民違反法律，遣返綠卡或歸化外籍人士，常見違反家庭倫常；聯邦政府大裁員無功而返，政府效率部已無疾而終等，都留下滿地雞毛和爭議。

川普發動無差別關稅戰，常出爾反爾，關稅超收3000億，川普卻指超收2兆元，多次聲稱明年將發給每名國民2000元現金，但國債 已從他上任之初的36兆增至逾38兆，每年預算支付國債利息總額，首次超過國防預算8950億，財政難以為繼，川普想努力填補卻無功，還在續挖深國債大洞。

川普眼中只有自己利益，而非依循傳統的自由民主、人權等價值，調停俄烏戰爭尤其明顯；美國自豪的自由世界領袖形象崩塌，取而代之的從弱國身上撈好處，「美國優先」更像強取橫奪，對烏克蘭礦產和戰後重建、對台灣半導體、對波灣國家或日韓等都唯利益是尚，川普家族創設或投資加密貨幣獲利數十億，或插旗中東布局未來利益輸送，卻無人管；大小事川普都想管，卻管不好。

川普第二任期國家安全戰略對中俄軟弱、姑息北韓核武，強調美國和後院安全，似在放手讓中俄發展地盤，歐洲須求自保、北約似快散夥，門羅主義復活，美國國際影響力倒退、領袖形象崩塌，連MAGA內都有異議聲。

川普改變第二任期求人事穩定，內閣多人如商務部長盧特尼克等都身兼多職，分身乏術，川普卻反覆多變，川粉稱頌他將帶領美國復興，但還樂觀的人逐漸流失，除了TACO和右翼意識形態堅持，很多政策讓人感覺「銳勢已過，不過爾爾」，四年執政可能重蹈第一任期覆轍，建樹有限，選民忍耐等待，只願振興美國不要失敗，能推翻「東升西降」論調。