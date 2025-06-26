川普玩火北京失語 以伊衝突的博弈

以色列 與伊朗 近日在外界高度關注下達成停火協議，一場可能升級為全面區域戰爭的衝突，暫時畫下句點。美國總統川普 高調介入、武器加碼、空襲伊朗，再度上演「我來，我震懾，我收場」的戲碼，而聲稱要打造新型全球秩序的中國，卻在整場衝突中選擇了沉默與回避。

但真正問題是：川普真贏了戰爭？還是只是又一次無人敢問責的外交豪賭？而北京那份全程觀望、幾近退場的克制，又是否暴露了它「只買石油、不管世界」的真實面目？北京的自制是不能或不為？

川普的「成功」，其實是風險轉嫁而非解決。無可否認，川普此次展現了其一貫的「脅迫性外交」手法。當伊朗對以色列展開報復襲擊，美國迅速強化軍事部署、進而以B2轟炸機展現拳頭，以欺敵戰術攻打伊朗核設施，又閃電式讓以伊達成停火。表面看來，美國阻止了戰爭升級，戰事短期內止血，國際油價回穩、以色列暫時安全，川普似乎成了中東危機的救火英雄。

但仔細審視，這場「和平」的代價卻極高。美國並未解決以巴衝突的根本，也未提出新和平架構，更未對伊朗的戰略焦慮提供出口，也很可能只是攻擊了伊朗撤空的建築，未能真正摧毀伊朗核能力，只是將風險推遲、將火藥桶重新包裝後放回角落。這不是解決，是拖延；不是制衡，是壓制。

更關鍵的是，川普將這場外交操作視為個人政治風格的選舉素材，而非國際責任。他的言辭對伊朗極盡羞辱，對北京冷嘲熱諷，還放話「中國可以買伊朗石油」。這種語言，不僅無助於危機降溫，更可能激化全球對立。如果這也能稱作「戰略」，那麼川普的戰略，就是把全世界當作一場不斷升級的選戰舞台。

而在另一邊，北京的表現更令人搖頭。自從2023年高調促成沙烏地與伊朗復交，中國便試圖塑造自己為中東和平的新調解者。但此次衝突爆發後，中國不僅未參與任何具體調停行動。中國外交部僅發表例行式聲明，呼籲「克制」、「停火」，只在聯合國大會裡口頭支援，伊朗也在戰危時，往俄羅斯求援，並未寄望於中國。

從伊朗角度看，北京既不聲援、又不提供避險方案；從以色列角度看，中國對哈瑪斯與伊朗的曖昧關係令人起戒心；對阿拉伯國家而言，中國既無戰略承諾，也無道義領導，留下的只有能源合約與工程隊。這樣的中東角色，談不上負責任大國，更像一個逃避風險的地緣投機者。

此次以伊衝突，也是一場無聲的美中角力。川普選擇出手，不只是因為以色列是盟友，中東仍是「大國可信度」的試金石，更是他實踐「讓美國再次偉大」的西部英雄勝利夢。川普對北京說「你們可以買伊朗石油」，其實是反諷式的責難：你中國不是要扛起秩序？那伊朗這火坑你來跳跳看。

北京不接這個球，是謹慎，也是一種暴露。台灣若觀察中東便可得出一個警訊：當危機發生，北京會選擇戰略沉默還是強勢出手？川普真的會出手，但是不是會對台灣挺到底？仍然是個問號，中國在台海出手的風險，可能也要重新評估。

川普雖在中東出手粗暴、處理草率，但至少明確表態、快速行動。他的外交邏輯雖欠缺連貫性，卻仍能在某些盟友眼中構成「臨時保險」。在這場對比中，美中兩國的角色正在逐漸分化—一個過於躁進，一個過於消極；但至少川普讓人知道他會怎麼動，而北京，則讓人看不清它會不會動。

這場中東衝突沒有真正的勝利者，只暴露了國際強權宰制國際秩序的虛實作為。川普表面贏得一場外交戲碼，卻留下更深的不確定與地緣對立；北京表面穩重克制，卻失去了作為全球「可靠中介」的有力形象。