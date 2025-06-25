川普執政 從高峰漸陷平庸和爭議

川普 重新執政五個多月了，從內閣用人、政策、法案，或強硬貿易戰、俄烏戰爭、以伊戰爭，都給人美國從充滿新希望的MAGA，逐漸流於口水治國，反覆不定、平庸、言論激進但難有實質作為，以致華爾街和美媒給川普TACO(Trump Always Chickens Out)新綽號，意謂川普總是半途而廢。不過如今，川普轟炸伊朗 核武設施，宣布以色列與伊朗停火，把戰爭扭轉為和平，可能將刷新部分不好的形象。

川普23日宣布，停火協議分階段生效，為期24小時，先由伊朗單方面停止所有行動，以色列在12小時後跟進，伊朗與以色列政府隨後也證實將遵照實施。志得意滿的川普表示，兩國將「無限期停火」。

雖然川普在結束以伊衝突上，交出了漂亮的成績單，但是川普曾最喜歡、立場最挺川普的福斯新聞19日發布民調，美國人對川普施政滿意度僅46%，高達54%不滿；64%不滿通膨，58%不同意其經濟政策，53%支持邊境安全，46%不滿驅逐非法移民。結果川普痛批福斯民調不可信，「難怪所有MAGA支持者都痛恨福斯新聞」，一葉知秋，看到川普的愛恨衡量標準和立場善變。

多數美國人都支持能讓美國再度偉大的政策，而不僅是口號或政治秀。很多人不同意美國正走向衰敗、霸權即將隕落之說，卻難否認疫情後這幾年，拜登或川普執政都加速美國朝衰敗道路邁進。

最典型指標是國債急增，歐巴馬卸任(2017年1月)時國債19.95兆，川普第一任期離任(2021年1月)增至27.75兆；拜登卸任(今年1月)增至34兆，川普就職五個月已達37兆。國債利息支出猛增，明年將達1兆元，超過醫療保險 與國防開支總和，2024年利息支出比2021年增加約2.5倍。這樣下去美國債信、美元地位和財政都岌岌可危，醫療保險、國防支出無以為繼，內政亂了、軍費無著，美國破產，霸權勢必衰落或崩潰。

但川普「又大又美法案」卻還為富人和企業減稅，十年內將額外增加2.4兆至3.8兆赤字，並使1090萬人失去醫療保險，難道靠賣每張500萬元的金卡能挽救財政？法案與減少赤字背道而馳，是馬斯克和川普鬧翻的主因。

川普第二任期用人避開建制派牽制，偏愛任用效忠他和聽話順從的人，防長赫塞斯、國安部長諾姆等都是，喜愛或冷落常在一瞬間，情報總監加巴德正遭川普冷遇，連戰情會議都不讓她參加。「一言堂」讓川普隨心所欲，導致關稅戰亂開稅率、談判或實施都一延再延，迄今僅和英國達協議，歐盟日韓台等100多國觀望；強制TikTok出售給美企已三次延長行政命令，稀土被中國卡脖子，最後恐須讓步向中國妥協。

上任之初，川普勾畫MAGA美麗願景，靠關稅吸引外資、產業回流、彌平赤字等計畫，讓民眾充滿期待，可是接下來，合併加拿大之說、併購格陵蘭都行不通，調停俄烏戰爭爛尾，驅逐非法移民不及拜登、歐巴馬任內平均數，調派國民兵和陸戰隊介入平亂，充滿爭議。反對黨在國會中居少數，川普還把政策執行得如此拉垮，施政漸像第一任期般平庸無奇。

前任總統拜登執政後兩年被懷疑陷入老年意識不清，幾位幕僚隱瞞和把持僭越代行職權，是否違憲違法，川普說要查辦。白宮還將任命特別檢察官調查2020年大選是否舞弊，既司法追殺也轉移焦點，掩飾施政失能，為明年期中選舉和2028年大選鋪路。而川普發行虛擬幣自己獲利數千萬元，家族獲利數十億，道德操守和倫理爭議更大。

促成以伊停戰，炸毀伊朗核武設施，現在正是川普執政的高光時刻，但是美國人民重視的還是自己切身問題，尤其是川普曾經承諾的政策，單單是政治惡鬥，指責民主黨，不是自美國從衰敗死循環中振衰起敝的解藥。