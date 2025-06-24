以伊戰爭一面倒 北京戰略隱憂增加

以色列 強勢轟炸伊朗 一周後，美國出手以B-2隱形轟炸機投擲GBU-57「碉堡剋星」炸彈、美軍潛艦也發射戰斧巡弋飛彈，重創伊朗核設施。川普 23日(周一)6時在社群媒體發文表示，以色列和伊朗達成停火協議，結束這場「12日戰爭」。

在宣布停火之前，自稱「和平總統」的川普利用周末下重手轟炸，讓伊朗措手不及，川普用欺敵策略，讓實力說話，既協助以色列消除伊朗核武隱患，事實上也有意強力威懾中國、俄羅斯，讓北京的戰略隱憂增加，想令中東局勢拖住美國的想法破滅。

海內外許多評論認為，伊朗戰局如變成持久消耗戰，以色列將美國拉入戰局，美軍又出動地面部隊，中國將成戰略上大贏家。因為中東戰火把美國牽制住，美國戰略重心回不了亞太，將讓中國獲益，如今情勢朝不利北京方向發展。

川普上任後調停俄烏戰爭無功，美中貿易戰談判進展遲緩，中國稀土卡住美國先進戰機、武器、電動車等製造，可是美軍轟炸伊朗讓川普出一口怨氣，對中俄都有震懾作用。

今年3月才與伊朗在伊朗南部海域聯合軍演的中俄軍隊，除了中國三架荷蘭747包機飛進伊朗，載運什麼還是謎，未見其他援伊行動。普亭和習近平通話後發表聲明，只口頭呼籲和平解決爭端。

伊朗90%石油低價輸出中國，中國是伊朗石油最大買家，經此一戰，以色列恐不會罷手，除非伊朗求和外交談判，否則很快將影響伊朗石油出口；而美軍未出手前，以軍展示摧枯拉朽戰力，精準打擊、輕鬆取得伊朗全面制空權，F-35i 和 F-15等戰機來去自如，伊朗防空系統或導彈不堪一擊，20名軍頭、十多名頂尖核武科學家被定點斬首或暗殺，展現以色列用美製武器或戰術、情報和滲透能力，西方武器的戰略震撼，解放軍要想武力犯台或挑戰美軍，顧慮都增加。

中國曾不顧國際反對，向伊朗提供數千噸發展核武或導彈的材料或零組件等軍民兩用物資。中、俄、伊朗、北韓、敘利亞等結合，對抗西方，伊朗主導中東「抵抗之弧」，結合哈瑪斯、黎巴嫩真主黨、敘利亞阿塞德政權、葉門青年運動武裝力量，對抗以色列和美國，中國都暗挺。美以聯手打擊後，伊朗重金豢養的外圍武裝力量毫無作用，抵抗之弧瓦解。無論伊朗最高領導人哈米尼下場如何，中東局勢將丕變，伊朗人民如驅逐哈米尼下台，政治變天將給中國人民新啟發，讓中共膽寒。

伊朗失敗已板上釘釘，俄羅斯在烏克蘭最多也是慘勝，美歐和東亞所有壓力都會轉移集中對付中國。原本俄羅斯吸引美國和歐洲火力、伊朗在中東分散美國力量，如今中國經濟尚且萎靡不振，中東局勢改變，中國的外圍屏障失守，北京在中東外交戰略布局全毀，投資中東數千億美元可能打水漂，中國將直接面對美國及盟友強大壓力。

中國網上之前還充斥伊朗一定勝利的聲音，認為「伊朗是大國，收拾以色列這個蕞爾小邦還不輕輕鬆鬆？」「伊朗有9000萬人，一人一口唾沫就把以色列淹死」。黨媒灌輸錯誤訊息帶節奏，被洗腦的愛國粉紅未察覺世局變化。五毛還造謠說，美國薩德反導系統和F-35戰機都被伊朗導彈擊毀，巴基斯坦陸軍參謀長訪華府傳話說伊朗已有核彈，迫川普認慫不敢攻擊伊朗，結果都被打臉。

中伊有許多共同點，都屬威權式獨裁領導、鼓動民眾反美，封鎖訊息、逮捕異己，用恐怖高壓手段壓制人民自由，伊朗對女權迫害嚴重，邪惡軸心想改變美國主導的世界秩序，如今都成泡影，實力遠比打嘴砲有用。

川普向來主張不介入外國戰爭，據評估，美軍如介入，地面戰需耗資2兆元，只空襲不派兵進伊朗也需數千億。紐時指美軍轟炸前，白宮曾深入演練討論，除了中國可能入侵台灣計畫，沒有軍事行動這麼慎重，可見美國把在台灣戰略利益與伊朗核武相提並論。