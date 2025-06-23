川普下令空襲的三個關鍵考慮

美東時間21日(周六)，川普 宣布美國已經完成對伊朗 福爾多濃縮廠、納坦茲和伊斯法罕等三座關鍵核子設施的攻擊，而且所有美軍飛機都已在伊朗領空之外，安全返航。以伊之戰已打了超過一周，全球正關注：川普是否會介入戰爭？如果介入，會到何種程度？雖然川普19日說，他將於兩周內作出決定，但兩天後，美軍即發動攻擊。

川普決定空襲伊朗，基於以下三點考慮，首先是，伊朗的核設施必須被摧毀；伊朗的核武夢已持續40年，但直到近年，終於大幅提高鈾的純度，接近可製成核彈的階段。以色列 擔憂，伊朗一旦製成核彈，就會為它帶來滅國之災，因此發動攻擊，務求一舉摧毀伊朗的核威脅。

戰爭爆發一周，以色列已控制伊朗上空，摧毀60%的濃縮鈾，但仍有40%未除，其中的關鍵，在於已清除的60%濃縮鈾都是地面設施，但剩下的40%，卻深藏大山之內的福爾多地下濃縮鈾設施，一般炸彈無法炸毀地下80公尺的目標。

但美軍擁有一種「碉堡剋星」(GBU-57)鑽地炸彈，每枚重13噸 (正常是1噸)，這種用「特強鋼」(Eglin Steel) 造成的巨型炸彈，可穿透60公尺厚的混凝土。據美國官員透露，這次美軍出動七架B-2轟炸機向福爾多核設施投擲了14枚「碉堡剋星」。這名官員還稱，美國海軍潛艇向納坦茲和伊斯法罕的核設施發射了30枚戰斧巡航導彈，另有一架B-2轟炸機向納坦茲核設施投擲了兩枚「碉堡剋星」。

雖然最後福爾多是否會被摧毀，還要待衛星偵測照確認，伊朗則宣稱所有核原料已被轉移他處，但可以確定的是對外聯通隧道通路都被炸毀，伊朗不再能使用，至少把伊朗製造核武的時間表，往後推十年。

其次是，伊朗的獨裁政權真要被推翻，光空襲不夠，美軍必須出動地面部隊，但川普現在不予考慮；伊朗專制神權，向來是人權組織批評的焦點，其中宗教領袖和軍中將領尤其是權貴階級，民調顯示，80%的人民對政府不滿，以色列在13日的攻擊中斬首一批將領，民眾在社交網站上嘲笑地稱，被殺者是「人民的敵人」，這個政權特別歧視女性，強迫她們戴面紗，把全身包裹，違者可被判監禁和鞭笞；丈夫可阻止妻子出外工作，兒子可繼承財產是女兒的雙倍等。

可是這樣的政權會因為美國與以色列的攻擊，而被人民推翻嗎？現在以色列持續攻擊伊朗，殺傷大量平民，並讓德黑蘭在炎熱的暑天斷水斷電，加上美國轟炸核設施，在外敵侵犯的情況下，期待伊朗爆發大規模內部抗議，推翻獨裁政權，無異緣木求魚，甚至可能民意逆轉，全力支持領導人。

在這個情況下，要推翻政權，必須派出大量地面部隊入侵，類似小布希總統時入侵伊拉克的情形，但這正是川普的噩夢，他誓言絕不再介入國外戰爭，雖然現在空襲自毀諾言，但不派地面部隊，還是川普可以接受的上限。

最後，以色列這次針對伊朗革命衛隊將領的斬首行動，產生了巨大的震攝力，可以成為對獨裁政權戰爭的示範。以色列的成功，反映出情報精準 (有指揮官在臥榻上被取首級)；伊朗的失敗，反映出革命衛隊的腐敗。哈米尼大受驚嚇，因此躲進地下堡壘；他能否躲過一劫，將直接影響伊朗局勢發展。哈米尼說以色列卑鄙、邪惡和恐怖主義，川普會否鼓勵以色列積極進行對他的斬首行動？

這就牽涉到川普的第三個考慮，完成伊朗完全棄核的目標；空襲後，川普發文說「現在是和平時刻」，他還是需要有伊朗領導人約束下屬，不盲目攻擊美軍基地，並同意外交交涉，因此他不會允許以色列斬首最高精神領袖哈米尼，因為需要有人發號施令，替最後棄核協議拍板定案，斬首了最高領導人，只會導致更難收拾的混亂。