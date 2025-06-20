國安簡報破局 賴清德團結成空話

中華民國總統賴清德 就職周年時，試圖邀集在野領袖舉行國安簡報，卻在國民黨 與民眾黨雙雙拒絕出席、拒簽保密協議的情況下徹底破局。對此，輿論一面倒地將焦點指向朝野互信破裂，但若止步於「雙方都有問題」的評論，恐怕低估了這場破局所揭示的深層憲政危機，以及台灣「分裂政府」結構下國安體系運作的困境。

民進黨僅是國會少數，賴清德無法掌控國會議程，卻選擇拒絕妥協，延續強勢領導風格，強化總統制下的命令體系，導致朝野對立，反而比扁政府時期更加尖銳。當戰鬥型總統遇上分裂國會，不只是個人性格問題，更是當權者對制度底線的選擇。

賴清德的「戰鬥性格」，延續自台南市長任內對抗議會的模式，其決策邏輯是「貫徹到底、使命必達」，而非「搭橋妥協、政治協商」。這種政治性格在「朝小野大」格局下，容易把民主對話視為妥協弱化，把監督批評視為敵意攻擊。如今發動「大罷免 」風潮，無差別地以抺紅手段發動對國民黨立委全面罷免，企圖改變「朝小野大」的國會困境，卻也使得朝野關係呈現前所未見的惡劣。

總統辦公室安排國安簡報，表面看是賴清德要展現民主風度與資訊共享，實際上卻暴露了高層對政治現實的錯判。在野拒絕出席並不意外，因為賴政府並沒有建立任何信任基礎，也未創造任何協商氣氛，只靠總統府幾通電話單方面告知，根本是缺乏誠意的政治操作。國安議題本該超越黨派，卻成總統府主導、並需簽署保密協議的條件下，讓在野黨質疑目的不純粹，政治表演多於誠意溝通。

國安議題若變成朝野對抗的延伸，最受傷的不是哪一黨，而是國家本身的決策韌性。敵我的邏輯若滲透到國安通報與跨黨派合作中，將導致資訊斷層與誤判風險，更造成台灣團結禦外的大障礙。若賴總統無法讓不同陣營有國安共識，建構防衛韌性目標將成空，國安戰略只會淪為同溫層的自我鼓掌。

從行政院覆議案連七敗，到在野提出罷免潮回敬，台灣政壇已陷入新一輪的「復仇政治」循環。台灣最新的民調結果也反映這樣的民意焦慮：雖然總統滿意度仍維持在49%，但「不贊同」比率急升至46%，形成高度對立的兩極格局。當贊同與不贊同者僅差3個百分點，政治動員就更容易落入仇恨邏輯，罷免不再是監督工具，而是反制工具，最終削弱整體體制的合法性。

表面上，台灣的總統制具備總統與行政院長的雙首長設計，加上立法院的監督功能，應能達成制衡與合作，但現實卻是：「總統主導一切，國會無實質制衡權；行政院則成為被夾擊的代罪羔羊」。卓榮泰院長雖提出多次覆議，卻不具黨內派系實權與政治動員力，在野黨亦無籌組內閣的機制與意願，形成實質上「無政府但有權力」的荒謬狀態。

聯合政府在台灣始終難產，原因不在選民結構，而在制度設計與政治文化。政黨之間缺乏合作誘因，也沒有制度性的「組閣協商平台」，形成「政權分立、權責不明」的結構性瓶頸。現行體制下，總統無須為國會過半負責，而國會最大黨又無從主導組閣，只能癱瘓行政，形成雙輸格局。

這場國安簡報破局，不應只是朝野互罵的另一回合，而應視為制度轉型的契機。賴政府應開大門走大路，依憲政體制和國會實質妥協對話，和在野黨共商國是，不能拿國安當政治鬥爭工具。當「國安簡報」成為朝野互信破產的最新象徵，不僅只是一次溝通破局，更是制度警訊。若無視這場分裂政府危機，未來真正面臨外部國安挑戰時，台灣恐怕不只政局動盪，更將陷入決策癱瘓的風險中。這樣的未來，無論綠藍白，都無法置身事外。