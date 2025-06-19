以色列對伊朗的戰爭 要如何收場？

從13日以來，以色列 對伊朗 猛攻，伊朗也以飛彈和無人機反擊，不過以色列明顯站在上風，全世界都擔心衝突擴大；就在此刻，15日晚才抵達加拿大準備參加七國集團(G7)峰會的川普 總統 ，突然縮短行程，提前於16日晚返美，並指示國家安全會議團隊在戰情室集合待命；川普在訪問中表示，美國最終可能「捲入」這場衝突。全球擔心，美國即將加入戰局，伊朗將面臨前所未有的攻擊。

要解答目前撲朔迷離的情勢，必須先弄清楚兩個關鍵問題，其一是，以色列能否把美國拖入戰局？以色列空軍此刻掌握伊朗的空中優勢，伊朗只有挨打，沒有還手餘地，但是有些目標卻是以色列打不到的，如聖城昆姆附近的福爾多(Fordow)地下濃縮鈾中心，據說深入山腹百公尺，只有美國的碉堡炸彈(Bunker Buster)，才有可能摧毀得了，以色列既沒有這樣的炸彈，又缺乏能夠載運這種炸彈的重型轟炸機B2，唯一的希望是美國提供，以色列國家安全顧問已經明確表示，除非摧毀福爾多核設施，「否則戰爭不會結束」。

以色列雖然在美國國會與政府有許多朋友，但川普政府至今為止仍嚴守紅線，即：只要伊朗不攻擊中東的美軍基地，沒有美國人傷亡，美國最多只是協助以色列防衛伊朗的飛彈與無人機的攻擊，不會實際對伊朗開戰；事實上，伊朗也非常清楚川普的紅線，開戰至今已經多次通過波灣國家傳話，如果美國不介入戰爭，伊朗願意重回談判桌。

這就牽涉到第二個問題，以色列發起戰爭的目的為何?與美國的目的是否一樣？

以色列現在已經取得初步的勝利，伊朗的軍事指揮官、情報首長大半被殺，伊朗的防空力量也被摧毀殆盡，這是不是夠了呢？外界認為戰爭的長遠戰略目標有二，一是根本阻止伊朗發展核武的能力，二是根本改變伊朗的神權政體，而由對以色列友好的文人政府來取而代之。

以色列的強硬派主張一勞永逸，格殺伊朗最高精神領袖哈米尼，藉此摧毀伊朗的神權體系，或因伊朗內部爭奪繼承權，而陷入混亂。

過去幾次伊朗內部抗爭，或是由於選舉舞弊，或是由於強迫女子戴面紗，都曾是推翻政權的好機會，但此正值外敵入侵，任何領導人更迭，都會面臨強大的民意壓力，而且貿然斬首，不僅會使伊朗全面混亂，更會造成區域間宗教、種族間的衝突，其實這也不是美國的期望，驟然除去了最高精神領袖哈米尼，只會讓伊朗群龍無首，連個最後談判拍板定案的人都找不到。

美國對伊朗核問題，其實一直是主張以談判解決的，從歐巴馬、川普、拜登，直到以色列展開攻擊前的川普第二任，事實上，美國與伊朗已經談了五個回合，即將要展開第六回合的談判，有人懷疑，這是美國與以色列唱雙簧，藉此讓伊朗卸下防備，但美國堅稱以色列的攻擊是單方面行動，與美國無關。

川普如今要求伊朗要「無條件投降」，而且表示，伊朗如今願意談判，「其實他們早該這麼做」，伊朗在這場戰爭中沒有贏面，應該立即談判，以免錯過時機，為時已晚。

川普政府現在正考慮進行有限度的軍事行動，應不至於試圖政權更替，只限於協助以色列摧毀福爾多核設施，以此來逼伊朗盡快接受美國的談判條件，同時讓以色列停戰，但是這使得伊朗退無可退，全面永久地與美以為敵。

但是川普也經常遲疑不決，他過去威脅用兵常常是虎頭蛇尾，就像在關稅談判時一樣TACO(「川普永遠先退縮」)，根據研究，在川普的第一任與第二任的幾個月中，共有22次，他曾經威脅要動武，但是只有兩次在2018年，真正用戰機與飛彈去轟炸。

川普這幾天將要決定他是不是會參戰，這個決定將決定戰爭會如何收場，也會形塑他接下來的三年半的任期，是所有美國人所要共同接受的後果。