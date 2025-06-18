美以唱雙簧重擊 中東抗美聯盟瓦解

美國國務院呼籲美國人離開中東國家不到一天，以色列 就猛轟伊朗 核設施、斬首伊朗軍隊高官和核武科學家，炸毀軍事基地，次日轟炸伊朗石油、天然氣設施，伊朗大規模反擊，但美軍幫以色列反制導彈攻擊。伊朗和美國五輪核武談判無功，伊朗想促成協議而疏於防範，美以唱雙簧使伊軍高層被一鍋端殲滅，以色列可謂大獲全勝；中國、俄羅斯或北韓等伊朗盟友束手無策，中東抗美聯盟已然接近瓦解。

美國和以色列聯手，或不至於讓伊朗亡國，但推翻哈米尼政教合一政權，改造伊朗重回世俗化國家，是擺明的「陽謀」，就看伊朗神權能撐多久。以色列下定決心要徹底根除伊朗核武發展基礎，能否一舉清除伊朗已儲存地下數百公尺的濃縮鈾，美國是否提供更先進鑽地導彈，或美軍會否直接參戰，尚未可知。但只要伊朗不交出濃縮鈾，放棄核武計畫，中東戰局很難數日內結束，可能拖延更久。

以色列的戰略謀劃和戰術效率驚人，精準掌握外在形勢，把握攻擊伊朗最佳時機：俄羅斯被烏克蘭戰爭拖累陷入泥淖，已無力插手中東；中國與美國貿易戰正酣，國內經濟下滑，無暇也無力他顧，更不敢強攖川普 的銳鋒，而川普政府一面倒向以色列，不像拜登政府常約束以色列行動，鷹派總理內唐亞胡因此肆無忌憚，把握良機對伊朗下狠手。

川普撕毀聯合國和五常任理事國和伊朗簽訂的核協議後，正和伊朗談判新協議；第六輪會談前夕，伊朗可能誤認美國約束以色列不會動武，加上聯合國核能總署12日認定伊朗未遵守核不擴散義務，興建第三座濃縮鈾工廠，給以色列動武良機。

據報導，以色列利用假情報欺騙伊朗多位軍頭聚集開會，再一舉用導彈精準斬首，伊軍參謀總長、革命衞隊總司令等將領被殲，其他將領、核武科學家住宅也被導彈命中。伊軍和核武六名重要骨幹被一鍋端，足見以色列的情報精準，打擊效率驚人，背後有美國強力撐腰也是主因。

伊朗改革派也走入美、以布設的陷阱。美國擺笑臉談判，解除伊朗心理防備；以色列伺機動武，美以唱政治雙簧，伊朗徹底上當。華府國務院在以軍攻擊前一天，就呼籲美國公民離開中東；川普坦承，事先知道以軍攻擊計畫，卻未阻止。五角大廈附近幾家披薩連鎖店訂單暴增，「披薩指數」屢屢說明美軍有重大行動前，軍方加班大量訂購披薩，伊朗卻毫無防備。

以色列指控伊朗已完成濃縮鈾提煉，數周內可製出核彈，不下手時機就晚了。美國放任以色列攻擊，和縱容以軍清洗加薩走廊巴勒斯坦人無異。美軍也直接攻擊伊朗支持的葉門叛軍，美以聯手清除伊朗、哈瑪斯、葉門青年運動，加上敘利亞變天，新政府著手改善與美國關係。川普政府有機會重劃中東政治版圖，瓦解中俄伊朗北韓組建的抗美聯盟。

伊朗很多武器是中共提供技術或成品，伊朗也供應俄羅斯軍備和無人機，卻被以色列痛擊，毫無招架之力，小國以色列成為中東新霸權。川普之前狙殺伊朗革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼，以色列也斬首黎巴嫩真主黨領袖和伊朗核武科學家，現又狙殺多位伊軍指揮官，如非川普阻止，以色列可能已狙殺伊朗最高領導人哈米尼。

以軍正大肆轟炸伊朗油氣設施，國際油價大漲10%。伊朗是伊斯蘭教什葉派大國，中東遜尼派國家如沙烏地雖譴責以色列，但真意難測，未來甚至可能增產石油，平抑全球油價。世局變幻莫測，敵友難分，帶給川普改變世界格局良機，敘利亞和伊朗如歸順西方，中俄將更陷不利。戰爭帶動仇恨，世界想和平共存，須靠強者克制、弱者順服，否則仇恨和暴力將使世界更動盪難安。