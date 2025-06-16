川普華府大閱兵 全美「不要國王」抗爭

華府14日舉辦盛大閱兵儀式，慶祝陸軍建軍250周年，雖然名正言順，卻激起全美國抗議川普 的獨裁專權，這把美國眼前的兩極分化推至高峰，更麻煩的是把原本中立的軍隊，也被捲入政爭之中。

參加閱兵儀式的除了6600名士兵列隊行進，還有傘兵從軍機跳傘著陸，武器裝備包括M1A2艾布蘭戰車、UH-60黑鷹(Black Hawk)直升機、AH-64阿帕契直升機、CH-47契努克(Chinook)直升機，以及海馬士多管火箭系統(HIMARS)等，另外還有無人機、機器狗等最新裝備，還展示了美國陸軍發展史的各時期的重要裝備，包括薛曼坦克、B-25轟炸機、休伊直升機等。預估費用達4500萬元，最新民調顯示，民主黨選民88%反對，共和黨選民68%贊成閱兵。

本來閱兵也無可厚非，因為美國從1991年波灣戰爭後，在首都就沒有這樣規模的閱兵儀式，今年莫斯科已經舉行過戰勝法西斯勝利80周年閱兵，北京即將要在9月舉行抗日戰爭勝利80周年閱兵，美國是第二次世界大戰的戰勝關鍵國，當然應該舉行儀式，緬懷過去光榮。

但之所以有爭議，在於當日恰逢川普總統79歲大壽，發起全美「不要國王」(No Kings )示威的組織認為，美國是民主國家，沒有國王、沒有貴族，人人平等，之所以將大遊行名為「不要國王」，就是反對國王川普的獨裁。當天有數以萬計抗議者走上紐約、洛杉磯 、華盛頓、休士頓和亞特蘭大等城市街頭，活動主辦方表示，全國共有數百場和平示威，數百萬人參加。

這麼多人抗議川普的威權統治，是因為一周前，聯邦移民及海關執法局(ICE)在當地突擊搜查和逮捕非法移民 ，引起移民社區恐慌抗議，並與警察發生衝突。川普形容洛杉磯已陷入無政府狀態，先後調派了4000名國民兵和700名海軍陸戰隊，前往洛杉磯，支援ICE加強執法，反而使抗議升級，洛杉磯也因此宣布宵禁，騷亂也迅速擴散至全國，多個大城市在過去一周都爆發了「反對ICE」的遊行。

「不要國王」的組織者指出，其合作夥伴來自四方八面，據了解包括100多個激烈左翼團體，如同2020年非裔弗洛伊德 (George Floyd) 遭白人警察跪殺後，在全國爆發的「黑人命也是命」(Black Lives Matter) 抗議活動。

民主黨人擔憂，可能會像洛杉磯抗議ICE一樣，再度墮入川普的圈套，川普以恢復秩序為名，強硬執法，收割政治利益，事實上，這正是民主黨人的難題，要對川普採取強硬立場，又不能落入他的圈套，至今還未能走出2014年敗選的陰影。

另一個會引發的問題，則是把向來政治中立的美國軍方，捲入政治衝突之中；川普稍早10日於陸軍基地布拉格堡演講時，嘲笑前總統拜登，並且下令恢復八座軍事基地的名稱，這些基地原為紀念內戰中為南方邦聯(Confederacy)而戰的軍官命名，拜登總統時代因非裔男子佛洛伊德之死重新命名。

川普明顯的把這個場合當成MAGA運動造勢，甚至在布拉格堡集會現場販售了「讓美國再次偉大」(MAGA)帽子等支持川普的周邊商品。這讓高層將領領袖感到憂心，因為在過去，軍隊的信條向來是「不偏袒任何特定政黨或團體，軍隊將始終忠誠負責服務憲法和人民」。

被問到這個問題時，現在國防部的發言人，反而抨擊之前拜登政府涉嫌向國防部注入「激進意識形態」、在軍事基地進行「變裝皇后表演」，還把拒絕接種新冠疫苗的士兵逐出軍隊等，看樣子，川普政府是想開始改造軍方。

川普先是不顧地方民選領袖的意願，硬要在洛杉磯動用國民兵與陸戰隊，再者更讓人擔憂的是，把軍隊當成政治工具，要求軍人效忠的是他個人，而不是憲法與國家，這場閱兵恐怕真的會讓美國民眾開始擔心了。