倫敦談判繳械 川普成了北京的稀土人質

美中雙方在倫敦兩天半密集談判後，宣布對貿易架構達成共識；中國暫時將供應磁鐵和必要稀土 ，美國也同意讓中國學生就讀美國大學院校。這項會談暫時穩定雙方經貿關係，不致失控，但川普 團隊失算，稀土罩門大開，北京則占盡上風。外界之前推測川普團隊會「晶片換稀土」，倫敦會談也見端倪。川普團隊操之過急，低估習近平有備而來，使用稀土為籌碼的長遠戰略。

5月12日日內瓦協議休戰90天後，15日川普執行拜登卸任前留下來的「人工智慧技術擴散框架」，而且擴大出口管制使用範圍，全球禁用含有美國元素華為生產的晶片。此舉激怒北京，指責美方未遵守協議，6月4日進一步收緊稀土出口。美方祭出報復，包括管制噴氣發動機與零件，還有美方掌握的乙烷出口。川普團隊本以為可以此制中，中方雖痛，但是美方更痛，全球及美方業者抱怨沒有稀土，汽車生產停擺。川普挺不住龐大壓力，4日半夜推文喊話，習近平「應約」與川普通話，遂有倫敦會談之約。

雙方除日內瓦談判原班人馬，美方還加上主導科技出口管控的商業部長盧特尼克。會談近兩天半，雙方對話「坦誠」，說明歧見很多。最終川普迫不急待推文宣布「關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問」，但是對中方如何放寬稀土，沒有細節。雙方會後都沒有提及，美方到底有沒有「用晶片換稀土」？

盧特尼克11日當天說「中國雖在雙邊貿易談判中一再要求美方放行晶片，但美國不會將最佳晶片給中國。」這說明晶片議題已經被中方正式擺上談判桌。到了這一步，美方仍無警覺，但中方顯然不急，中方先放寬稀土管制，換取先前被美方管制的乙烷等項目。

中方殺手鐧是「同意暫時恢復稀土出口許可，但期限設定為六個月。」換言之，稀土還會是北京在六個月後的談判武器。這是川普團隊倫敦會談最大敗筆，試問六個月後川普拿什麼與中方交換延長供應稀土？屆時只能拿中國最需要的高端晶片去換，川普變成被勒索的「稀土人質」。

川普原來要壓垮中共經濟、改善美中貿易失衡的關稅 談判，但未談先敗；盧特尼克宣布與中方的關稅將保持固定在55%，這是掩耳盜鈴。白宮事後說，「20%是芬太尼、25%是過去川普與拜登的既有關稅，10%是川普對等關稅的基本稅」。只要中方採取令美方滿意措施，20%芬太尼關稅就可取消，等於回到4月2日之前的美中關稅。當各國都在被迫竭盡心力滿足川普對等關稅的談判時，中方卻可未經談判就維持原來關稅，各國若有樣學樣，推遲與美方談判，川普勢將一事無成。

川普還自鳴得意「歡迎中國留學生來美學習」，坐實川普用無辜的中國學生簽證做為談判籌碼，無異承認先前「黨員學生」等說法，都是編造藉口。

倫敦會談後，要等兩國領導人批准，川普若能自認有誤，再設新障礙逼北京自行毀約，或是繞過倫敦協議，找到稀土新來源，讓協議自行作廢。但中方在會談前後都表示「雙方應相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承諾的誠信精神和切實履行共識的努力行動」。如果川普沒有批准或單方面修改，定會遭北京轟擊背信，坐實TACO(Trump Always Chickens Out，「川普總是畏縮」)笑名。

中國2010年在與日本釣魚台衝突後，把稀土武器化，時到今日，川普顯然毫無準備，各方早看破他就是個空心大土豪，根本沒有關稅戰略。