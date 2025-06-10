稀土戰略失誤 被卡脖子後悔莫及

美國與中國競爭對峙不斷升高，川普 總統和習近平主席通話後，貿易戰緊張稍緩和，但美中想達成協議，回到胡溫時代一樣和平競爭幾不可能。美中競爭已成結構性矛盾，非拚個你死我活，直到一方倒台或認輸才罷休。晶片封鎖卯上稀土 禁運，雖是最新劇碼，卻是美國自己戰略誤判，才使自己陷入窘境，拜登、川普都努力彌補，卻未必能挽救回來。

美中貿易戰是美國戰略錯誤導致的惡果，如今後悔莫及，稀土受制於中國，更是政策錯誤的苦果。稀土產業起源於美國，可說是美國的發明，但因對利潤的苛刻追求或貪婪，美國主動把這項攸關國家安全的產業鏈，移交給提煉成本最低、也有豐富稀土資源的中國。如今全球稀土業幾乎被中國壟斷，全球每年近20萬噸高性能磁鐵，中國生產90%；更重要的，中國精煉全球99%以上重稀土，最重要的七種稀有金屬全是中國製造，北京動用這項籌碼，美國措手不及。

美國被中國卡脖子，最終可能須開放部分晶片，交換中國解禁稀土金屬，否則美國先進戰機、導彈、衛星、電動車 、機器人等產業重挫，汽車業數月內就停擺，其他產業也撐不了太久，美和歐洲都面臨同樣危機。

美國人的驕傲自大和短視，形成稀土受制格局。生產稀土磁鐵需大量資金，生產過程產生帶放射性廢水汙染環境，利潤微薄，全球稀土礦年銷售額僅50億美元，和銅、鐵礦等年產值3000億元相比，微不足道。20多年前印第安納州稀土廠關閉，美國唯一稀土廠加州Mountain Pass的MP材料公司，1998年因洩漏重金屬而停產，所有稀土產業轉移中國，很多國家稀土礦運中國提煉，使中國壟斷全球稀土金屬。

2010年中國與日本釣魚台領土爭端後，北京對日本實施兩個月稀土禁運，美日才警覺稀土讓中國壟斷的危險，重啟稀土產業，經美國兩黨政府十多年來努力，產量不到全球1%。美澳合作，南卡、德州小型稀土廠今年將投產，但產量五年內難有大增長。中國如堅持禁運，美國多數汽車廠會被迫停工，遑論導彈、戰機或電動車、機器人等。

中國稀土產業的強大優勢，是美國親手「培養」，背後涉2001年美國扶持中國進WTO，誤認只要中國經濟發展起來必定自然演變，改變社會結構，最終成為民主世界一員，改變世界格局。但中國並未遵守WTO規則，被養大成世界工廠後，是全球化最大受益者，貿易、產業或軍事都讓美國感受威脅，正是美國連串戰略錯誤的結果。

美國學者白邦瑞(Michael Pillsbury)「百年馬拉松」一書，剖析中共百年戰略和美國的誤判。中國經濟崛起，中國人的勤奮努力功不可沒，中國也有發展的權利，但沒有美國扶持，53年前尼克森美中關係破冰，採「聯中制蘇」戰略，哪有今天的美中爭霸？而卡特政府與北京建交，承認「一中」、放棄台灣，廢棄中華民國與美國協防條約，如今台海風雲緊急，美國亟欲遏制中共而「以台制中」，美軍想重回台灣，卻被美中建交三公報等制約，第一島鏈面臨破防，卻恐懼與中國開戰的代價，處處受制，都是連串戰略誤判的結果。

戰略誤判還包括九一一恐襲，凱達和賓拉丹都是美國培養，美國入侵伊拉克和阿富汗兩場戰爭，直接導致美國國力急墜，都是重大戰略誤判。

1955年美國驅逐中國科學家錢學森，他回中國後帶動「兩彈一星」發展，才有今天美中近乎平起平坐的本錢。如今川普驅逐中國留學生和學者的政策，造成人才嚴重流失，像重演70年前戲碼。外交、貿易、產業或學術，美國不斷出現戰略錯誤而付出代價，前人挖坑、後人補洞的歷史還在上演。