駐港中聯辦主任下台 帶給港人期待

北京派駐香港 的中聯辦主任鄭雁雄，5月30日突被撤職，而且是連撤三職，即在京的港澳辦副主任、中聯辦主任和香港國安委員會顧問。北京30日上午宣布撤職後，立即生效，外交部長王毅30日在港主持一項活動儀式，被「即炒」的鄭雁雄，已不再出席。事發雖已數天，但繼續在港發酵，強硬派被撤，觸發香港人期望，暗示北京可能更換對港政策，讓香港得以走出目前政經陰霾。

2020年6月30日香港開始實施「港區國安法」，被視為「強硬派」的鄭雁雄7月被派到香港，擔任首任的國安署署長，負責推行國安法。自他上任到2022年底的兩年半，是國安法在港落實的重要時期。在此期間，鄭雁雄將國安法推行到極致，利用國安法大捕民主派人士，包括黎智英 (被控勾結外國勢力和陰謀顛覆國家政權)，以及黃之鋒 (被起訴勾結外國勢力和陰謀顛覆國家政權，最高可被判終身刑期)，一切遊行抗爭活動從此銷聲匿跡，就算是在網上談論時政也可能被捕，已離港的民運 人士也被懸賞通緝。

鄭雁雄2023年1月升任中聯辦主任，還兼任國安委員會顧問，繼續推行強硬的國安法政策，還將國安法轉成香港基本法第23條，鄭的極左治港路線是一手摧毀香港繁榮自由的最大原因。在國安法的推動下，香港的外企大量撤走，香港從國際金融中心變成「中國金融中心」；外國遊客愈來愈少來港，香港不再是國際旅遊城市；香港經濟成長大幅下滑，出現數十年來未見的巨額赤子。前摩根史坦利著名中國經濟專家羅奇2024年更在金融時報撰文，直說「香港玩完」。

鄭雁雄被撤職，還牽涉到前中共 領導人汪洋，這是令香港人寄以希望的更大原因。2011年，汪洋任廣東省委書記，當時廣東省的汕尾市烏坎村發生一起國際新聞，村民因為村中土地被賣，爆發抗爭事件，汕尾市委書記鄭雁雄以武力鎮壓，打傷打死多人，大量香港和外國記者前往採訪，鄭雁雄大罵村民通知境外媒體，「如果外國記者信得過，母豬也會上樹」，他因此被人稱為「母豬書記」。烏坎村事件後來獲得平息，全靠省委書記汪洋介入，讓村民自行選舉村支書，村民因此才相信，土地不會被變賣。

尤其自去年7月中共三中全會以來，中央軍委主席習近平的軍中親信不斷出事，而習自5月20日起，一連14天，一直處於失蹤狀態，北京三大官媒也沒有報導他的新聞，因此網上傳出他已失勢，中共元老重新調整了對港治理方向。

北京對香港的政策，除了鄭雁雄的去職之外，還出現了一些更動的徵候，其中包括：新任香港中聯辦主任周霽在會見特首李家超時表態說，特首和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，而他作為中聯辦主任的職責則是支持及服務香港實現更好的發展，意在對當家人有必要的尊重。

其次則是，現任中央港澳辦主任夏寶龍訪港，展開香港的任內第三次調研。建制派人士認定，這是出於中央對香港的關心，但更多人相信他是為中聯辦新任主任站台，宣示中央的新決定。

香港人的希望是：鄭雁雄的被撤職，是轉機的象徵；也許是中南海的領導人認清現實，改弦更張，讓香港恢復過去的自由市場經濟，甚至支持香港恢復部分自主，不再由北京再欽點人選。