川普蜜月期結束 執政挫折連連

川普 再度執政已135天，他競選期間和上任後宣示的幾大目標都跳票或面目全非，挫折連連。川普和其支持者不承認這種評斷，但驗證事實，他上任時雷厲風行的作為，部分民主黨人或中間選民都默許贊同，如今很多成明日黃花。關稅 戰正面效果未出現，通膨再漲蠢蠢欲動，川普言詞政策反覆，充滿不確定性，讓市場和許多國家驚懼，多項政策漸顯露爛尾趨勢，傷害美國國際威望。

以川普的幾項重大政策進展對照他的願景，即可旁證川普遭遇挫折，如今只能指望他的計畫能奇蹟般奏效，否則美國再度偉大的願景讓人擔憂。

一，調停俄烏戰爭：川普競選時多次說，他上任24小時內即可結束俄烏戰爭，後來卻在白宮與澤倫斯基吵架，和平方案一變再變，川普與普亭通話兩小時，但停火協議開始就爛尾，普亭無意停戰，川普揚言撒手不管，對強化制裁俄方態度猶豫，俄烏談判屢陷僵局。如果最後承認克里米亞屬俄國所有，將成美國歷史一大恥辱。

川普唯一貢獻是刺激北約盟友覺醒，增軍費自保，降低對美依賴。德國將把軍費提升至GDP的5%，成立5000億歐元國防基金，撥款50億歐元援烏，首次部署5000名德軍常駐立陶宛，一個全新的歐洲軍事強權正崛起，也將協助烏克蘭研發遠程導彈，攻擊俄境內目標不受限，莫斯科則揚言攻擊柏林報復，俄烏戰爭朝三次世界大戰逼近。

二，關稅戰：川普針對國家或稅率都出爾反爾，幕僚把反覆無常美化成談判策略，卻影響全球股匯債市，如今只和英國達成協議，對中國、歐盟和日韓台等國家關稅都待確定；宣稱已吸引數兆美元外資來美，最後能落實多少未定。關稅增加國庫收入有限，未必能重傷中國，通膨重返和經濟不確定性卻陡增，市場疑慮重重。

三，節省政府開支：借重馬斯克成立的政府效率部(DOGE)，原宣稱可削減2兆元支出，如今裁減約20萬公務員、廢棄國際開發總署等機關，DOGE網站宣稱已節省1650億元，實際數目可能更低，還有數百件訴訟進行中，馬斯克已告別DOGE、回歸企業，意謂削減支出到此為止。眾院通過川普「大又美」法案永久減稅，未來十年將增加3.8兆元赤字，馬斯克公開批評法案，川馬關係生變，極具象徵意義。

四，遣返非法移民進度落後：川普宣稱將以超強勢手段逮捕驅逐非法移民，200萬至300萬有犯罪前科者優先。上任首月卻只驅逐3萬7660人，比拜登或歐巴馬任內每月平均驅逐約5萬7000人還少。截至4月底僅遣返13萬9000人，遠比每日平均目標3000人低。川普不滿進度，已兩度更換邊界主管，今年額外驅逐65萬人的目標支票將跳票。

五，國債、赤字和對策：5月底聯邦國債已逾36.2兆元，未來十年聯邦赤字將顯著上升，至少增加3.8兆元；摩根大通執行長戴蒙警告，川普政策可能導致債券市場危機，多數經濟學家懷疑川普政策加劇財政壓力，引發市場對財政可持續性擔憂，反比拜登時期更嚴重。

六，與哈佛等名校對抗和吊銷中國留學生 簽證：可能想消除中國對名校的滲透和影響，減少中國留學生，卻可能逼知識菁英遠離美國，投效歐洲或中國，在美中差距最大的學術科研領域，是給中國下馬威或向中國送厚禮，爭議很大。一位哈佛教授擔心許多實驗室今後會空無一人，是400年歷史未見，有人更指這是「美國版焚書坑儒」。

七，川普幕僚不斷發表對中國強硬訊息，這是川普對中共的最主要王牌，台灣卻須謹慎提防川普，可能會像對烏克蘭一樣對待台灣。

川普支持者不願承認川普的高峰期可能已過，很多政策可能演變成自傷，加速美國衰弱，美債信用評級被下調、國際間持有美債意願下降，盟友對美國信任度低落，但川普不會警惕或改變。