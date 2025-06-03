川普卡達贈機 受賄疑雲和爭議

川普 總統日前訪問中東，接受卡達王室贈送一架波音 747-8型飛機，將其改裝作為川普專機。美媒和外媒質疑「川普收下史上最大的外國政府賄賂」；川普政府辯稱，接受贈與符合所有聯邦法規。卡達王室堅稱，這是川普主動要求贈送，卡達要求將這項因素寫進贈與備忘錄，想洗刷「賄賂」嫌疑。全球最富強的美國，總統座機竟須向中東土豪「化緣」，是美國窮了或波音效率低？川普有無必要貪婪強取？都引發國內外質疑爭論。

美國總統現役「空軍一號」波音747-200B在1990年啟用，已近服役極限。空軍2015年宣布，採購波音747-8作為新的空軍一號，成本約2.5億元，經複雜安全、通訊和防導彈等改裝，最終價格至少20億元，且須2027年才能服役，屆時川普已快卸任，令他抱怨連連。

CNN等媒體報導，美方最初想向卡達租用那架飛機，取代空軍一號，但國防部提議購買，卡達也暗示願出售目前停在佛州 棕櫚灘機場的這架豪華飛機。後來川普在社媒平台說，這是「禮物，免費的」，他在中東還貼文說，「這是卡達展現善意的一個偉大舉動，我非常感激，絕不會拒絕這樣的提議」。五角大廈拒置評，白宮發言人聲明飛機是卡達主動免費送給美國，且符合聯邦法規。

但贈與專機成國際新聞和笑柄，參院民主黨領袖舒默指這是「美國歷史上黑暗的一天，美國總統正式接受了史上最大的外國政府賄賂」，共和黨內也有異議。

爭議或可分幾方面看：一，依聯邦法規，總統未經國會許可，不得接受任何國王、王子或外國的任何禮物、薪酬、職務或爵位；1966年「外國禮物與勳章法」規定，允許總統代表美國接受並保留價值低於480元的禮品，超過價值的禮品須作為美國財產保存，而卡達贈送的飛機估值約4億元。

白宮和司法部長都說，飛機是贈送給國防部，作為總統專機，不是贈送給川普，等川普卸任後，飛機將交給川普總統圖書館，不涉違反法規；換言之，川普卸任後還有權支配和使用這架飛機，這就涉及規避法律和收受厚禮，爭議奇大。

二，這架飛機是波音747-8型，是747系列最大最新版本，2012年首飛，配備豪華內飾，專供卡達王室使用，設有一間主臥、一間客臥、兩間全套浴室、九個盥洗室，多個私人辦公室等，奢華皮革、織物和精緻家具地毯等，都是藝術品級，被譽為「空中宮殿」。它2月15日從多哈直飛佛州參展，已擁有過多架私人專機的川普，登機參觀，對豪華設施大加讚賞。

這次出訪中東，川普促成卡達航空向波音採購960億元的客機，卡達未來幾年將斥資100億元建空軍基地，與美軍共同使用。有人認為，川普此行對美國有功，接受贈機並不過分。但為避免被安裝竊聽裝置，需要把機身拆到只剩骨架，再重新組裝，加上通訊、防導彈等設施須花費巨資，與川普想緊縮政府開支背道而馳。

三，波音近年屢因737MAX客機安全等引發爭議，公司效率被詬病，自製新空軍一號定案已九年，還要三年才完成組裝，讓拜登、川普與新機失之交臂，美國企業效率之低，川普才外求卡達。而全球首強霸權，竟需靠外國「捐獻」總統專機，難道是美國的光榮？

個性自負、言必稱美國偉大的川普，竟央求或暗逼卡達王室贈送二手專機，未免自我矛盾、也自貶美國總統身價。贈機日後可能發酵，卡達深怕捲入美國內政紛爭，堅持與五角大廈簽訂贈與備忘錄，須載明「飛機轉讓是川普政府主動發起，卡達對該飛機未來任何所有權轉讓均不承擔責任」，以洗刷行賄之嫌，撇清瓜葛。川普最後是否接受專機，還有不確定性，最近他表示這架飛機太大，似在暗示可能最後不要，他實沒必要貪這種便宜。