加關稅 減所得稅 川普劫貧濟富

川普 總統振興美國三部曲的第一部是關稅 戰，但造成的通膨，受害最重的是底層貧困民眾，第二部則是減稅法案，國會眾院以215：214票通過後，就等參院審議。法案使一般家庭每年可省約2900元稅款，但未來十年國家債務將增加2.4兆至3.3兆，川普想彌平赤字、降低國債 ，行動和目標看似背道而馳；「大西洋月刊」 指新法案將造成史上最大規模財富朝上層富裕群轉移，可能讓共和黨付出代價。

「又大又美」新稅法使年收入50萬以下者增加扣抵額達4萬元，低階勞工小費不必付稅，但全美收入排行榜最頂端20%家庭享受減稅最多。他本想對年收入250萬元者，所得稅率從37%調至39.6%，條文卻被刪；富裕家庭遺產免稅額今年起從1300萬調高至1500萬元，夫妻合併3000萬，將隨通膨調整且永久化，國庫想增收入，只能打關稅主意。

川普關稅戰想懲罰外國，實際上卻變相增加美國人稅負。他公開指責沃爾瑪(Walmart)不吸收關稅，每年數十億元盈利應嘉惠消費者，主因在關稅引發民眾不滿，川普想找企業和中國當替罪羊。關稅對美國消費者和中國是「雙輸」，如果美國財政也得不到挹注，將是「三輸」。

專家指川普關稅最大受害者是低端窮人，富人對關稅的感受不像窮人強，靠底層民粹崛起的川普正在傷害支持他的選民。川普卻推文，指關稅戰是一場盛宴，每年可帶來上兆元稅收，他還構想廢除聯邦所得稅、裁撤國稅局(IRS)，新設「對外稅收局」(External Revenue Service)，靠貨物進口關稅就滿足財政需求，「關稅夢」被指為建立在一個靜止不變的幻想上，過時、愚昧和混亂，與實際情況嚴重脫節。

美國財政仰賴所得稅收入，去年聯邦政府總收入4.9兆，個人所得稅帶來2.4兆收入，關稅僅貢獻1000億。即使新增關稅後收入增加，截至5月13日，今年關稅收入已達470億元，比去年同期多150億。但賓州大學華頓商學院估算，即使把暫停的關稅也計入，每年最多可帶來2900億收入；耶魯大學非黨派預算實驗室估計，關稅年收入最多1800億，智庫稅收基金會估計僅有1400億，與聯邦每年開支所需相距甚遠，顯示川普畫的關稅大餅不切實際。

川普對關稅戰挾帶幻想，加上減稅永久化，只會把國債的大洞挖得更深、更難填補，有利富人、不利窮人，讓人為美國債務、後代子孫和美國的未來前途擔憂。目前國債已破36.2兆，每日利息負擔50億，川普還將花費逾1750億元打造「金穹」防禦系統、擴增軍費，都在挖深國庫債務。

川普靠美國強大購買力作籌碼，想逼中國認輸、開放美企准入，逼企業回流美國，但對照美國條件很難達成。蘋果iPhone在中國組裝每支人工成本僅十餘美元，回美國估計需300美元，全部成本都要消費者負擔，多少民眾願意？在歐盟不甩川普要脅，蘋果也無法遷回美國組裝，川普上周五再威脅歐盟加徵50%關稅、蘋果徵25%關稅，可能再度引發債市和股市動盪。兩天後，川普表示應歐盟之要求，加徵50%關稅延至7月9日。

不少評論認為，川普想靠恫嚇和霸凌，讓全世界俯首稱臣，中國卻不跪，川普急轉彎延後90天實施，實際上是讓步了，川粉和幕僚卻把川普政策反覆多變不可行，包裝成博弈大師和談判專家在下一盤世紀大棋。

川普眼前為所欲為，無往不利，輿論和民主黨都無可奈何，但不滿他施政粗暴的力量日益蓄集，黨內對減稅法案也有異聲，明年國會期中選舉前，如拿不出漂亮成績單，只要失去一院控制權，川普將重蹈第一任期半途墜落的歷史，對美國與共和黨都是難以承受之重，可能加速美國的衰落。