美台鐵磨鐵 賴清德周年避談兩岸

一向高度期待美台關係的台灣賴清德 總統，在他就職周年的談話中，出人意表地引用聖經「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」形容台美關係，意在言外地透露了美台互動並不如台灣政府所形容的「史上最佳」，這相互切磋的關係，也意味著美中台互動面臨新的角力。

賴清德在談話中另一項關鍵，是通篇談話裡未提兩岸，這也是歷屆總統所僅見。以當前台海風雲急，兩岸關係緊繃，國際矚目，賴清德居然對最關鍵的兩岸關係一字未提，是他真的「無話可說」，還是因為「外力」要賴清德「與其多言，不如無言」，引起外界諸多揣測。

相較於日前對賴清德當局的疾言厲色，大陸國台辦對賴談話的反應卻極其溫和，國台辦發言人陳斌華表示，不管「台灣地區領導人」講什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實。並重提在一個中國原則下，大陸願和台灣各黨派團體和人士對話溝通。這麼低調的談話，比起日前陸方痛批賴「倚美謀獨」要溫和太多，也意味著在複雜國際情勢當下，兩岸都有降溫的壓力。

雖在官式談話裡避談兩岸，但賴清德近來在連串媒體專訪中，仍然躲不掉記者的追問，最受矚目的，是賴以「公司併購說」的比喻，說大陸是大公司，台灣是小公司，大公司要併購小公司，要提條件。此一說法，被認為是死硬台獨派的賴清德「莫名轉彎」，雖然民進黨 認為這是過度引申，但在馬英九的眼中，這是賴在「兩岸談話上有些調整，也釋出兩岸僵局的彈性善意」，還期待賴清德能持續。

事實上，賴清德一周年來的兩岸政策，從新兩國論，到視大陸為「境外敵對勢力」，加上經濟政策「脫中入北」主張，對內嚴格限制兩岸交流，以國安為名，重新要求檢視陸配的大陸戶籍，中斷兩岸校園教育交流，無一不是貫徹「反中脫中」畫清界線作為。最近系列高調談話，也在藉反中以拉高抗爭態勢，賴清德也指控侵略者才是和平破壞者，台灣是受侵略者脅迫的受脅迫者。台灣沒有要反攻大陸，強烈希望美日能共同阻止中國發動戰爭。

與其說賴清德的政策轉向，不如說是賴清德對當前美中台情勢變更的焦慮，反應相當強烈。近來台灣內部疑美論高漲，川普 對台政策始終不願表態，美國不斷有學者抨擊賴清德的言論可能引發失控，把美國陷入一場可能的災難性戰爭，要求美國應給台灣更多兩岸政策引導。大陸方面也認為川普為和中國達成新的協議，有可能在台灣問題上對習近平妥協，為統一創造有利條件。

美國態度的難以掌控，也迫使賴清德政府更積極對美表態，向美靠攏，即使美方在經貿關稅和國防上，不斷對台施壓，讓台灣面臨「鐵磨鐵」的艱難處境，賴清德也得堅此百忍以對美，絕不敢有任何違逆美國期待的表現。甚至要仿效沙烏地阿拉伯，設立主權基金以大筆投資美國，投川普之所好，成為讓美國再次偉大的堅強後盾。

但賴清德朝野對話的解方，竟是派國安單位向在野黨領袖做「重要國安情勢簡報」，要在野黨對國家當前處境有共識，以國家安全為前提共謀國是。賴沒說出口的是，國難當頭的險峻局勢，必須要打破政黨對立格局，齊心解決台灣當前困境。只不過，這朝野和解的舉措，不由賴清德自己出面化解，僅派官員對在野黨宣導國策，恐只會流於無效的政治動作，特別是民進黨推動的大罷免，追殺在野黨的司法動作不減，朝野和解局面又豈能由官員簡報得以改變？

賴清德就職周年談話沒有亮點，也說明了他這一年總統政績乏善可陳，但壓力和挑戰有增無減，民進黨政府拿不出有效解法，只會讓台灣更淪為內部分裂，禦外無方的困局，難怪民眾對賴清德的不滿度愈來愈高。