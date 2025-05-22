與普亭通話後 川普撒手烏戰調停

5月19日，美國總統川普 與俄羅斯總統普亭 通電話，全世界尤其是歐洲國家事先對這場通話非常重視，認為這是俄羅斯入侵烏克蘭 三年以來的轉捩點；談了「兩小時零五分鐘」，然後川普宣布，談話非常順利，「俄羅斯與烏克蘭立即啟動停火談判」。

歐洲國家原本的打算是，雙方談判前至少先停火一個月，由於現在戰事對俄軍有利，對烏克蘭不利，歐洲國家事先判斷，普亭很可能不願意停火。這與美國要求停火相矛盾，川普一周前才威脅過普亭，如果「不停戰」，將對俄祭出新一波制裁，美俄間若產生嫌隙，川普將會偏向烏克蘭，對基輔有利。

可是結果卻出乎歐洲意料之外，根據媒體Axios報導，川普與普亭通話後，川普與澤倫斯基等歐洲領袖舉行電話會議，但川普根本就沒有提到停火，反而歐洲領袖聽到川普說，普亭同意談判，而美方不會參與，而且拒絕制裁俄國。據參與通話的消息人士表示，川普語畢，各方沉默數秒，部分與會領袖感到「錯愕」與「震驚」；川普讓人覺得，他想要逐步退出俄烏和談。

川普後來發文表示，要怎麼談，具體條件將由俄烏雙方協商決定，「因為只有他們才了解談判中涉及他人無法了解的細節。」川普還告訴記者，在談判進行時，他不會進一步對俄羅斯制裁，原因是「目前仍有可能」在停火進程上取得進展，「我認為還有機會做成一些事，而如果你在這時施壓，事情也可能變得更糟」。

同時，川普把調停的角色轉給梵蒂岡。可是，由於羅馬教廷沒有任何實力，好聽的說法是中立，但實際上，教廷沒有辦法強逼任何一方，接受協議。

簡單地說，美國要撒手不管了。這樣做，事實上，川普是偏向莫斯科，對普亭有利，而把烏克蘭給賣了。難怪普亭的外交顧問鄂夏柯夫說，兩人交談的氣氛如此之好，兩個小時講得欲罷不能，放不下電話。

這場通話，讓歐洲的期待落空，並不是由於普亭舌粲蓮花，或是把川普玩弄在手掌心上，而是他打中了川普「這不是我們美國人戰爭」的心理，川普之前曾說過，將會做些事情來結束這場戰爭，「如果不行，我就讓開，他們就只有繼續打下去。這是歐洲的情況，也應該一直是歐洲的情況」。

普亭與川普通話後表示，俄國準備與烏克蘭就一份「備忘錄」展開談判，但莫斯科的要求迄今沒變：即烏克蘭割讓目前俄軍占領的四個州全部，以及承認俄國吞併克里米亞半島，烏克蘭成為中立國並永久放棄加入北約。

烏克蘭當然不同意，澤倫斯基總統要求川普不要在「沒有我們」參與的情況下，就做出有關烏克蘭的決定。他的緩兵之計是主張召開烏克蘭、俄羅斯與美國、歐盟國家和英國參加的多邊高層會議，盡量把美國拉回和談的過程。

但是澤倫斯基與歐洲國家領袖，從一開始就誤解了川普與普亭通話的目的；他們不是要解決烏克蘭戰爭，對普亭而言，他的目標也從來都不是與澤倫斯基會面，這就是他不願去安卡拉的原因。如果可能，莫斯科甚至不願與基輔直接談判。

解決烏克蘭戰爭，對普亭只是附帶目的，他的真正目的是要能與美國總統面對面會談，雙方協議重新調整地緣政治格局，合作重建兩國所同意的「世界新秩序」。

同樣的，美國的目的也是在與俄羅斯恢復關係，川普在推文中說，俄羅斯希望在這場「血腥」衝突結束後，與美國展開大規模貿易，「俄羅斯有潛力創造大量就業機會和財富，發展潛力無窮」，這與他近日波灣國家訪問所揭櫫、強調貿易的新外交，是相符一致的。