拜登總統罹癌病情 必須透明公開

前總統拜登 辦公室18日指出，拜登在16日被診斷出罹患惡性的攝護腺癌，消息一出，全美震驚，川普 總統在「真實社群」(Truth Social)上表示，聽到這個消息，他與第一夫人梅蘭妮亞都非常難過，盼拜登盡快恢復。

這是一則令人難過的消息，因為拜登總統從擔任參議員開始，長達半個世紀，對國家的貢獻值得肯定；這也是一則有人情味的新聞，因為向來對拜登沒有好話的川普，竟然會向拜登的家人，送上溫暖祝福之意。

但這更是一則嚴肅的政治新聞，因為拜登是公眾人物，動見觀瞻，雖然我們對於他的病情，以及他的家人所受到衝擊，深表同情，但是他的病情，尤其是對美國政治的影響，確有值得討論之處。

首先，拜登辦公室所公布的病情細節包括：前列腺癌格利森評分，滿分為10分的9分，侵襲性非常強；其次，癌細胞已經擴散至骨頭，根據專家表示，意味著「非常嚴重，已經無法治癒」。

對此突如其來的拜登病情，外界頗為不解，這麼嚴重的病情，怎麼可能現在才發現？拜登於2023年仍擔任總統時，曾動手術移除胸部一個癌變斑塊，負責他身體健康的醫生，追蹤病情責無旁貸，專家們表示，以格利森評分之高，沒有追蹤拜登的癌症情況是難以置信的。如果早就知道，為何現在才公布？

此刻提出這個問題，當然對拜登有些殘酷，但這卻是去年以來，美國政治的核心問題；越來越多的新書與新材料顯示，為了爭取2024年民主黨 總統連任提名，拜登、拜登家人與白宮高級幕僚，都刻意隱瞞病情。

去年年中，拜登被迫退出選舉；然而，由於他太晚退出，而且幕僚疑似隱瞞拜登的身體狀況，被視為是民主黨敗選的原因之一，連前副總統、2024民主黨總統候選人賀錦麗都認為，如果她早點參選，就有可能獲勝，暗示拜登交棒時機太晚。

近日上市的新書《原罪》，兩位資深記者更破題指出，「2024年大選的原罪是，拜登決定競選連任，隨後又極力掩蓋自己認知能力的下降」；在那之前的一年半左右，拜登身邊的人一直在「掩飾」一個越來越疲憊、越來越困惑年逾八旬的耄耋總統，但去年6月底的辯論，面對川普的攻擊，拜登六神無主，認知失調，毫無招架之力的狀況，暴露在全美國人眼中。

美國媒體Axios日前取得拜登在2023年接受前特別檢察官許景訪談的錄音檔，錄音內容透露出拜登的認知能力衰退，不但多次搞錯重要事件的日期，甚至連兒子波．拜登死於腦癌是何時也說不明白。

如果當時對其身體狀況有所隱匿，那麼現在呢？各界合理的質疑是，拜登辦公室是否真的是經過醫生確認後，第一時間揭露病況？還是早就知道罹患攝護腺癌，但遲至現在才公開，目的在針對爆料，希望以嚴重詳細的病況，來爭取同情，減低政治上的衝擊？

其實政治上的攻防，對於政治人物，司空見慣，由於拜登身邊的人過去曾有過隱匿的紀錄，民主黨內普遍對拜登幕僚的誠信起疑心，共和黨則指控拜登故技重施，把總統的健康作為政治攻防的籌碼，川普更指出「有人沒有說出真相」。

雖然拜登總統病情嚴重，所幸初步檢查顯示，此型癌症為荷爾蒙敏感型，可以被有效控制，我們也希望拜登總統能夠恢復健康，頤養天年。

可是拜登的癌症病情，不應阻擋大家對2024年大選的質疑，美國人有權問：拜登身邊的人，包括其家人在內，有沒有權力隱匿他的健康狀況，從而否定了美國人民四年一次最重要的政治選擇？這不僅因為我們要瞭解實情，更重要的是，避免類似的情況再度發生，因為這既可能發生在拜登，也可能發生在川普，以及其他總統身上。