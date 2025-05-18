川普中東行後 全球AI版圖開始重整

多年來，美國與沙烏地阿拉伯 的關係一直圍繞著原油和國防，但本周川普總統對利雅德的國是訪問卻顯示了向科技的轉變，雙方找到的新共同點是高科技投資機會與巨額資本。

從川普的訪問團成員可見一斑：輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳、OpenAI 奧特曼(Sam Altman)、特斯拉執行長兼「第一好友」馬斯克，以及亞馬遜、谷歌、Uber、Palantir等公司的領導人，這些公司一一競相展開投資合作計畫。

沙烏地阿拉伯主權財富基金新成立的子公司Humain宣布與AI晶片製造巨頭輝達合作，未來五年內在沙烏地阿拉伯建立AI工廠，並由數十萬個輝達最先進的GPU提供支援。Humain也宣布與亞馬遜建立50億美元的合作夥伴關係，並與AMD建立100億美元的合作夥伴關係。

Scale AI將在沙烏地阿拉伯開設新辦事處；高通正與石油公司沙特阿美的科技子公司合作進行數位轉型；谷歌正在沙烏地阿拉伯興建其人工智慧中心；加州晶片製造商Groq將為Humain進行訓練推論工作。

大量的科技投資交易，幾乎讓川普總統首次國是訪問的其他重要成就黯然失色：譬如解除對敘利亞的制裁、向伊朗伸出橄欖枝以及簽署價值1420億美元的武器銷售協議。

海灣地區高科技投資尤其具吸引力的理由是，川普政府正在廢除拜登時代的AI晶片出口框架，以此來回應海灣國家對進口大量晶片的需求。川普政府已經發出信號：大門已經敞開，而參與沙國訪問團的眾多美企高階主管都渴望走進那扇門。

對輝達等科技公司來說，找到新的外國合作夥伴也是件好事，這些公司都曾極力反對新的AI管制，高科技合作也對沙烏地阿拉伯有利，該國和其他海灣國家一樣，正試圖將其石油財富轉化成在AI領域的主導地位。

不過美國國會也警告，中國可能會利用與沙烏地阿拉伯和阿聯大公國的交易趁虛而入，因為中國始終在積極獲取美國的頂尖技術，不過相較於拜登的防堵政策，川普的主動出擊也未嘗不是一種另類戰略思考，因為這些協議將使美國更努力地維持針對中國和其他潛在對手的有效出口管制政策。如果美國不積極向海外出售AI基礎設施，中國很可能會逐漸填補這塊空白，就像以前在電信設備5G競爭那樣。美國科技公司必須參與其中才能參與這場競爭，分析師認為，美國與沙烏地阿拉伯達成的晶片協議，將是全球AI發展趨勢的「分水嶺」。

川普政府一方面向阿拉伯國家提供更多美國製造的先進AI晶片，另一方面繼續全面打擊中國製造的晶片。美國商務部發布公告指出，在全球任何地方使用華為Ascend晶片，都違反了美國的出口管制。華為是最接近輝達的中國半導體晶片競爭對手，不過產業界並不看好它能與輝達競爭。

可以肯定的是，Alphabet和亞馬遜等美國客戶仍將是輝達最優先的客戶，排在新的中東客戶之前，因為這些大型科技公司預計2025年將在AI和資料中心上投資3200億美元，但沙烏地阿拉伯肯定將比美國以外其他國家享受到晶片出售的優先待遇。

當Humain開始接收1萬8000塊輝達最新晶片，中國只能被迫接受輝達專為規避出口管制製造、性能遠不如Blackwell的H20晶片。分析師指出，在這個AI此消彼長的版圖中，中國是最大的輸家。不僅因為中國只能使用次級晶片，還因為沙烏地阿拉伯的新協議將使中美之間正在進行的貿易談判變得敏感複雜。

這波新的AI投資合作案也引發另一個值得思索的問題：在台灣晶片製造業面臨中國的威脅之際，海灣國家能否成為晶片製造的下一個基地？它們能否吸引台積電和三星將晶圓廠遷入海灣地區？專家認為答案是肯定的，因為它們提供的條件太誘人了，在中東的君主集權制度下，成功建造半導體聚落只是時間問題。