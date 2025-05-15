小費文化爭議 激發反小費風潮

伊利諾州埃文斯頓(Evanston)市一家韓裔拉麵店，有名非裔男子支付19.89元餐費，未留小費 ，老闆不滿，尾隨該男子大聲斥罵，威脅要報警，兩人爭執被拍攝貼上網，引發種族歧視風波，餐館被杯葛，老闆後悔莫及。類似爭議愈來愈多，疫情 和通膨影響下，如今出外用餐，小費平均達18%至21%，川普總統還準備推出小費免繳所得稅政策，很多消費者不滿，醞釀反小費風潮，可能形成一股新的社會運動。

紐約、洛杉磯近期都發生民眾到餐館用餐未付小費，或小費給得太少，被服務員追到門口強索，或被詢問國籍的事件，對消費者造成心理傷害。如今許多餐館用行政費、廚房費或員工生活工資、健保費等名義，強制收取一定比例小費，連去星巴克、波霸奶茶等買外帶，結帳時都面臨是否給小費的困擾。商家對六人以上顧客強制收取18%以上小費，更成慣例，很多人索性只買外賣，不再進餐館消費。

美國小費文化源起於歐洲，歐洲上層富裕者接受服務後，支付小額金錢表達對提供服務者的感謝，習俗隨著移民傳入美國，變成約定俗成、還發揚光大的文化。美國舉凡餐館用餐、理髮美容、計程車、住旅館、停車、行李或居家搬運、水電修理和各類服務，都須付小費。金額從早期的一元，如今已提高至二、三元，或按消費金額一定比例付費，餐館小費也從早期10%提高到18%至25%，讓消費者吃不消。

小費文化在歐洲反而式微，很多國家不收小費。美國遊客去歐洲或東亞旅遊，享受比美國高檔體貼的服務，反而不收或婉謝小費，感歎美國小費文化變質了。美國小費變成強制，許多中餐館服務差，卻照樣強收小費。部分餐館老闆違反最低時薪 法律，不發或只給很低底薪，服務員靠小費作主要收入，加深員工認為「付小費就是付工資」，理直氣壯追討小費。

聯邦最低時薪已達7.25元，20個州遵循這個低標準，但紐約、加州等都會區人口為主的大州，最低時薪已達15.5或16.5元，餐館如依法支薪人事成本大增，刺激遊走灰色地帶的老闆，違法用小費代替薪酬，很多業者也誤認美國給小費是義務，對不付小費的客人視同「吃白食」，追討小費毫不心虛。

疫情後，各族裔餐館大片倒閉，關稅戰使中餐進口調味料或少數食材價格再次上漲，餐館迎來新一波漲價潮。民眾出外用餐除了餐費，加上地方稅、小費後，動輒增加40%是常態。幾波物價猛漲後，連小費都變濫收或強制，駡聲不斷。

很多中餐館服務品質普遍低於西餐，侍者除了領路、送一杯水或飲料，加上送菜，壓根兒沒有服務，服務員經常表情冷漠，卻比照西餐標準收小費。現在連快餐或外賣都強收小費，完全扭曲了小費的初衷。

川普競選期間，宣布要全面豁免小費和加班費付聯邦所得稅(income tax)，想爭取底層靠小費為生的選民。這不是說小費完全免稅，而是仍須繳薪資稅(payroll taxes)，即社會安全稅，目前稅率是12.4%，員工和雇主各分攤6.2%，這是員工退休後支領社安金的計算基礎，也是Medicare經費和社安金來源。但這樣做聯邦將減少收入，財政雪上加霜，對其他薪資階層也不公平。

小費在政客操作、業者扭曲下，引來反感愈來愈多。多項調查顯示，逾66%美國人對小費不滿，強收小費的糾紛層出不窮，「反小費革命」(Tip rage)風潮出現，Z世代年輕人很多拒付小費。很多人認為，我付了餐費，又沒有額外服務，不應再被多收費；少數餐館以不收小費號召，這場拉鋸戰最後如何演變，還很難說。

小費的作用是平均財富或變相漲價，能使業者生意興隆或反而砍掉商機？小費文化是否應改革，讓消費者拿回主導權？連串爭議恐難有標準答案。