馬斯克政府節支 虎頭蛇尾後遺症

川普 總統延攬科技富豪馬斯克 進入政府效率部(DOGE)，原前承諾削減2兆元聯邦開支，後來縮水為1兆元，川普上台屆滿百日時，馬斯克宣布淡出DOGE，回歸企業，公布2026財政年只能節省1600億元；川普和馬斯克的牛皮都吹破了，減支只及當初宣稱的8%，聯邦政府腐敗浪費、低效率是事實，但靠體制外的DOGE想快刀斬亂麻改革，虎頭蛇尾並不讓人意外。

川普新官上任三把火，分別是成立DOGE改革政府、結束俄烏戰爭和發動關稅 戰，一個比一個生猛。但執政100天後，尚無一個真正落實，美國國際形象重傷，川普在國內如日中天的聲勢也遇挫，DOGE對政府體制和美國軟實力的傷害，堪比關稅戰對經濟的破壞，目前只見缺失，尚未見正面成果。

川普和馬斯克都擅用社群平台宣揚自己，「秀場表演政治」贏得粉絲讚揚，說法常流於誇大，甚至扭曲欺騙。譬如川普說，關稅戰使國庫每天增加20億元進帳，財政部統計卻發現，即使相對關稅未暫緩，每天也只能進帳2億元，與20億元相距甚遠，類似誇大無根據陳述不勝枚舉。

馬斯克領導DOGE最誇大說法，是把社安系統中數百萬「150歲」的人口檔案，當成仍在領取社安福利檔案，有人在X平台造謠，指社安局讓數百萬140歲以上老人冒領社安金；馬斯克附和說，高達2500萬名逾百歲幽靈人口領取社安金，輿論譁然。

實情是社安系統檔案1899年建立後，電腦系統多次更新，由於怕舊檔流失，未刪除死亡者資料，被當成仍在領社安金。社安局近年追繳冒領社安金，冒領只占不到1%，DOGE卻扭曲事實、誇大戰果，馬斯克也藉勢誤導大眾。

裁撤國際開發總署(USAID)，雖減少許多不合理浪費和補助外國資金，情報作業卻失去掩護，美國軟實力運作被抑制；停止美國之音(VOA)運作，上千員工失業，美國向中國、古巴、伊朗等獨裁國家宣傳美國價值的管道中斷，造成獨裁政權的戰略勝利。

此外，對230萬聯邦雇員勸離優退或強制裁員，減少27.5萬聯邦公務員，占總額12%，有助減輕聯邦人事負擔，但聯邦急難管理署、國家公園與森林服務局、海洋暨大氣總署(NOAA)、退伍軍人事務部都裁減數以千計員工，使救難、森林防火和退伍軍人服務都降低品質；國稅局9萬名員工裁去6000人，最終可能砍半，讓人懷疑川普在報復洩漏稅表的舊仇。

馬斯克大刀闊斧砍人引發混亂，全美對此更提起逾200起訴訟，涵蓋違憲、隱私權、資料存取、機構重組等方面，很多裁員或撤銷機關決定可能被法院判決無效。馬斯克是商場中人，嚮往權力卻不諳政治，成為川普的「殺手」，川普在國會演講推崇他、給特斯拉汽車宣傳等作為回報。

傳老馬也想稽查國庫黃金庫存量、徹查聯準會，但對腐敗嚴重的五角大廈和軍方，卻不敢徹查普遍的浪費現象，軍費不減反增。老馬關稅主張與川普不同，和內閣成員齟齬；共和黨怕明年期中選舉失去國會控制權，川普公開表達不一定需要馬斯克；特斯拉股價被腰斬，馬斯克財富縮水逾1300億，投資人怨懟，種種原因逼老馬宣布淡出DOGE，回歸企業。

川普政府批准鬆綁汽車無人駕駛法規，關稅談判中要求外國同意馬斯克Starlink落地，豁免汽車零組件部分關稅，作為回報馬斯克的禮物，但政商界限不分，毀譽參半。

馬斯克持尚方寶劍揮舞，喚醒朝野關注政府效率和改革，但撙節支出是國會權力，還有司法和法律制約，川普續砍各軍種將領名額、開除各部會督察長等都有爭議，聯邦政府管理鬆弛、暮氣沉重，前有人事局電腦被駭，近有紐瓦克機場航管電腦兩度黑屏，國家機器腐蝕，改革手段粗暴，可能半途而廢，留下不少後遺症。